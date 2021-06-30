外資大買面板三傑共逾10萬張 賣超前十名鋼鐵股占一半

三大法人今 (30) 日買超台股 226.04 億元，其中外資回頭買超約 200 億元，台指期也小增多單 218 口，空單位平倉 2.9 萬口；個股方面，外資今日大買面板三傑共逾 10 萬張，但也趁大漲時，逢高調節人氣最夯的鋼鐵股，賣超前 10 名個股中，就有 5 檔與鋼鐵有關。

外資今日大買面板三傑群創 5.35 萬張、友達 3.31 萬張、彩晶 1.71 萬張，其餘則有記憶體相關的旺宏 1.56 萬張、華邦電 1 萬張，另外也買超和碩 1 萬張；傳產方面，外資買超中鋼 4.85 萬張、中石化 1.32 萬張、中纖 8324 張，以及航運相關的華航 1 萬張、慧洋 - KY 6759 張。

不過，外資雖然大買中鋼，但逢高出脫其餘鋼鐵股大成鋼 1.05 萬張、榮剛 5368 張、東河鋼鐵、中鴻以及華新各近 4700 張，外資今日賣超前 10 名個股中，就有 5 檔是與鋼鐵相關的個股。

其餘個股方面，外資傳產股還賣超大同 1.22 萬張、榮運 9377 張、以及合晶 4744 張、金像電 4310 張；另外，在大盤創高下，外資也賣超源大台灣 50 反 1 3.47 萬張。

投信則大買傳產跟半導體族群，包含鋼鐵的中鋼 6305 張最多，以及大成鋼、世紀鋼等，也買超造紙股榮成 3580 張、正隆 2212 張；半導體則買超聯電、強茂、天鈺、中美晶等個股。

投信賣超最多則是友達 3160 張、其逾千張賣超的個股多集中在傳產，包含台泥、長榮航，台塑也有近千張賣超。