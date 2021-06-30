鴻準薪情好High 去年非主管員工年薪386萬元稱霸上市公司

證交所公布去 (109) 年上市公司非主管職的員工薪資資料，金屬機殼大廠鴻準 (2354-TW) 以平均年薪 386 萬元、中位數 311 萬元奪下雙冠，IC 設計廠聯詠 (3034-TW) 與聯發科 (2454-TW) 則分別以 317 萬元、308 萬元排名第二、第三。

為抓去小氣慣老闆，證交所每年固定公告上市公司薪資統計，去年非主管職的員工平均薪資表現，前 10 名主要由科技電子業包辦，鴻海集團旗下的鴻準，平均薪資約 386 萬元，堪稱是上市公司「薪情」最好的企業。

IC 設計廠聯詠與聯發科也不遑多讓，聯詠去年非主管職員工平均年薪也有 317 萬元，聯發科則以平均年薪 308 萬元名列第三，是少數員工年薪超過 300 萬元的公司。

觀察平均年薪前 10 高的上市公司包括，鴻準、聯詠、聯發科、祥碩、愛山林、鴻海、台積電、瑞昱、和泰車、聯陽、晶豪科等，其中電子半導體業就占了 8 檔。

其中，權值股王鴻海與台積電，去年非主管職員工平均年薪分別 241.7 萬元、237 萬分別排名第六與第七名。

另外，營建業中愛山林平均年薪 259.8 萬元，在電子業當道的排名中異軍突起，排名第五。