中鋼翁朝棟：鋼鐵業樂見TIFA復談 盼232關稅列談判項目

台美貿易暨投資架構協定 (TIFA) 今 (30) 日復談，台灣鋼鐵公會理事長、中鋼董事長翁朝棟表示，鋼鐵業樂見並全力支持台美 TIFA 復談，為雙方恢復雙邊貿易協定 (BTA) 踏出第一步，若能將 232 關稅列入談判項目、有機會降低進口稅率，有利台廠銷美的競爭力。

翁朝棟表示，美國向來為全球鋼鐵需求及進口大國，年均進口數量約 3500 萬噸，過往台灣銷美年約 90 萬噸，以冷軋及鍍烤產品為主、同時每年大量進口美國廢鋼約 150 萬噸，不過 2018 年川普政府實施鋼鋁 232 關稅後，台灣銷美鋼品數量逐年遞減，對鋼鐵業出口產生重大打擊。

翁朝棟認為，這次復談為雙方踏出恢復 BTA 的第一步，未來在相關談判中，若能將 232 關稅列入談判項目，有機會降低進口稅率，特別是冷軋、鍍面產品因無反傾銷稅或反傾銷稅率低，除了有助於單軋業者銷美，同時有助美方舒緩目前因供需失衡導致居高不下的高鋼價及衍生的通膨壓力。

美國經濟今年起已擺脫新冠疫情的衝擊快速回溫，美國鋼價近期屢創下歷史新高，也是全球最高，受惠於相關消費與投資強勁動能，台灣鋼鐵業對美的出口量價也已明顯谷底反彈。