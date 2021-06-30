永豐推台股ESG評鑑系統 年底完成250家企業評估

永豐金證券旗下永豐投顧今 (30) 日宣布推出台股 ESG 評鑑系統，並發布台股半導體產業 ESG 評鑑報告、ESG 存股投資組合，永豐投顧總經理李學詩表示，截至 7 月底預計將完成 100 家企業評估，年底可達 250 家，目標明年達 450 家，屆時可涵蓋台股市值約 60% 以上，期望能成為市場評鑑標竿。

李學詩指出，台灣半導體產業已有多檔符合 ESG 評鑑國際 A 級標準，其中，台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光 (3711-TW) 因溫室氣體減排效能高、再生能源占比較高、耗水量低，在半導體產業中評比均非常卓越。

另一方面，而搭配產業成長趨勢、殖利率等綜合分析，永豐投顧為一般投資人打造高殖利率、蘋概股、電動車概念股三種 ESG 存股組合，其中，高殖利率存股和 Apple 供應鏈存股組合，各含 5 檔股票，今年以來報酬率分別為 15.22%、31.85%。

而第三種存股是 EV 電動車供應鏈存股，內含 3 檔股票，同期間報酬率 7.18%，永豐投顧認為，電動車供應鏈是未來最具爆發潛力的產業之一，目前是存股的優質標的。

永豐金總經理暨永豐金證券董事長朱士廷說，疫情後全球市場更加重視 ESG，據 Morningstar 資料顯示，美國市場去年 ESG 基金流入 511 億美元，年增率達 138%，創史上新高，總流入金額更是 2018 年的 10 倍，顯示 ESG 正成為未來投資的新趨勢。

隨著企業競爭力評估已從傳統財務指標擴大到 ESG，台股需要在地化並具國際標準的 ESG 評鑑，協助更多投資人邁向台股永續投資，因此，永豐投顧領先台灣業界三大創新，包括首家取得國際 SASB 授權、首家正式發佈台股 ESG 評鑑報告、首家推出 ESG 存股投組。

SASB 含五大永續面向，是目前全球金融市場共識的 ESG 評鑑標準，永豐投顧耗時 1 年建立台股第一套以 SASB 為框架的 SinoPac+ ESG 評鑑系統，並諮詢全球頂尖第三方專業機構資誠永續發展服務公司 PwC 的評鑑方法論，建構這套符合國際通用規範和台股在地特色的系統。