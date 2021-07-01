滴滴赴美上市首日 開盤跳漲逾20%

週三 (30 日) 中國線上叫車公司滴滴出行於紐交所掛牌上市，這是自阿里巴巴 2014 年籌資 250 億美元以來，中企赴美最大 IPO 案。

週三 (30 日) 美股午盤時段，台北時間週四清晨 1 時 20 分許，滴滴出行 (DIDI-US) 股價跳漲逾 20%，暫報每股 16.88 美元。

「東方 Uber」滴滴出行週三在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為 DIDI，以每股 14 美元的價格，發售 3.17 億股美國存託股票 (ADS)，較原先計畫 (2.88 億股) 增加 10% 左右，促使滴滴估值超過 730 億美元。

滴滴 6 月 11 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 IPO 招股書，本回發行代表該公司 7200 萬股 A 類普通股。該公司預期擁有約 11 億股 A 類普通股在外流通，另有 1.17 億股具有超級投票權的 B 類股，高盛、摩根士丹利和摩根大通是本次 IPO 的主要承銷商。

市場中備受追捧之下，滴滴已獲得 10 倍超額認購，獲得超過 400 億美元訂單，提前一天完成 40 億美元籌資目標。

招股書內容提到，截自 2021 年 3 月 31 日的 12 個月裡，滴滴全球平均日交易量為 4100 萬單，全平台總交易額為 3410 億人民幣，去年中國前五名城市的網約車交易量約佔滴滴中國網約車交易總額的 20%。

滴滴目前活躍用戶達 5 億，坐擁 1500 萬名司機，去年營收超過 1400 億人民幣，連續三年營收超過千億，排名位居阿里巴巴騰訊之後，超過百度、美團。