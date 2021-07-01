〈紐約匯市〉Fed轉鷹+Delta病毒來襲 美元登兩個半月高 6月勁揚2.7%

在聯準會 (Fed) 利率展望轉鷹和 Delta 變異病毒株肆虐下，美元對主要貨幣周三 (30 日) 升至兩個半月高點，6 月累計升值 2.7%，是 2016 年 11 月來最強漲幅，交易員持續等待周五的 6 月非農就業報告。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.4% 至 92.451，是 4 月初以來最高，也突破聯邦公開市場委員會 (FOMC)6 月中旬會議後觸及的近期高點。

DXY 在整個 6 月上漲約 2.72%，第 2 季跌幅收斂為 0.94%，今年來則累計上漲 2.7%。

美國勞工部將在周五公布 6 月非農就業報告。周三公布的「小非農」ADP 就業報告顯示，美國民間 6 月新增就業 69.2 萬人，優於分析師預估的 60 萬，儘管 5 月增幅從原本的 97.8 萬下修為 88.6 萬。

Action Economics 表示，美元今日升值的動能主要來自優於預期的小非農數據，帶動美元空頭回補買盤。

整個 6 月，美元也因短債殖利率上揚獲得支撐。由於投資人預期 Fed 將在 2023 年啟動首次升息，美國 2 年期公債殖利率 6 月一共上升將近 11 個基點，是 2019 年 9 月來最大升幅。

富國證券總體策略師 Erik Nelson 說，若 6 月非農就業新增人數超越市場預期的大約 70 萬，將強化 Fed 比原先預期更早從寬鬆退場的說法，對美元有利。

歐元兌美元貶值 0.4% 至 1.1849 美元，稍早一度貶到 1.1845，是四個半月低點。

美元對日圓升值 0.5% 至 111.09 日圓，盤中一度升抵 111.12，是去年 3 月來最高。

對風險敏感的商品貨幣，包括澳幣、紐元都走低。澳幣貶 0.2% 至 0.7496 美元，紐元貶 0.1% 至 0.6983 美元。

加幣大致持平，紐約尾盤報 1.2400 美元，但 6 月累計貶值 2.7%，是 15 個月來最大貶幅，反映 Fed 政策轉鷹帶來的影響。

比特幣第 2 季季線收黑，一共下跌逾 40%，6 月下跌 10.1%，周三紐約尾盤報 34,743.45 美元。以太幣 (ETH) 報 2,262.62 美元。

截至周四 (1 日) 台灣時間約 6:00 價格：