美債殖利率曲線趨平 考驗Fed鷹派觀點

Fed 利率會議後聲明，表明開始討論縮減購債，並且大幅調高通膨，甚至釋出提前升息的訊號，但市場並未受到太大影響，反而出現了讓美國聯準會有點麻煩的跡象：殖利率曲線趨平。

代表通膨預期的 10 年期平衡通膨率 (breakeven rates)，一度降到今年 3 月來低點，美國 5 年期與 30 年期公債殖利率的差距也縮小到 2020 年 9 月來最小，顯示市場對通膨預期下降的信號。

市場分析師認為這對美國聯準會是個極壞的消息，畢竟 Fed 有意提前升息，就是因為提高了長期通膨預期，如今市場對通膨預期卻下降，等於少了 Fed 的升息理由，更遑論縮減購債。

Fed 主席鮑爾顯然也注意到這個跡象，之後出席國會聽證會時再度強調，通膨現在確實升高，不過一旦供需失衡的情況解決，應該就會向長期目標值 2% 回落。他也說，現在物價數據相當混亂，需要更有耐心了解狀況。

從本次 FOMC 會議結果來看，Fed 貨幣政策已經來到分水嶺，短期將維持寬鬆環境，但也不會再擴大寬鬆規模。不過通膨前景不確定性升高，需留意 Fed 政策加速轉彎的風險。

投資人可以善用一些預測 Fed 升息可能性的分析工具，芝商所 (CME) 的 FedWatch 就是其中之一。FedWatch 是利用芝商所的 30 天短期聯邦基金期貨 (FedFund Futures) 的價格來進行計算。

由於 30 天短期聯邦基金期貨以聯邦基金利率作為標的，聯邦基金利率也被限制在一個目標範圍值內，因此 30 天短期聯邦基金期貨的價格變化波動相對較小，可以更好地反映市場對該期貨合約在月份內的日均聯邦基金有效利率水平的預期，從而計算加息降息的可能性。投資人不妨多加利用，提前做好部署。