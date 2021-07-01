〈財報〉美光Q3表現優 估今年DRAM、NAND需求成長雙位數 供給緊繃至明年底

記憶體大廠美光 (MU-US) 周三 (30 日) 發布優於華爾街預期的第三季財報與第四季營收預測，主因 5G、PC 需求強勁，預期今年 DRAM 需求將成長逾 20%，NAND 成長 30% 左右，兩種產品供給緊繃的狀態將持續至明年底。

美光預估本季 (2021 會計年度第四季) 營收為 82 億美元 (增減 2 億美元)，高於 Refinitiv 分析師預估的 78.7 億美元。不計部分項目的每股獲利將為 2.3 美元 (增減 10 美分)。

Q4 財測關鍵數字 (non-GAAP)

營收：82 億美元 (±2 億美元)

毛利率：47% (± 1%)

稀釋後 EPS：2.3 美元 (± 0.1 美元)

美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，預計資料中心需求強勁，主因在於下半年雲端需求成長、商用需求提升，此外，隨著今年、明年新 CPU 的推出，將會帶動更多記憶體需求。

隨著經濟重啟，市場近期擔憂疫情興起的居家辦公和學習所需的 NB 訂單成長將放緩，且中國手機製造商的庫存不斷增加，不過，Mehrotra 仍認為需求沒有放緩。

Mehrotra 表示，預計今年 (日曆年) 對 DRAM 的需求將成長超過 20% ，NAND 成長超過 30% ，並認為 DRAM、NAND 供給緊繃狀態將持續至 2022 年底。

美光表示，1α DRAM 和 176 層 NAND 已開始量產，第三季佔產量比率提高，第四季開始對營收有一定貢獻，預計 1α、1z DRAM 與 176 層 NAND 第四季將成為兩產品別的主力。

展望 2022 財年，美光表示高價值產品將成為重要的核心動能之一，諸如 DDR5 記憶體、高密度伺服器產品與 SSD 等，其中 DDR5 產品將會於下半年亮相，預計將能符合伺服器客戶效能需求。

美光還表示， 2021 財年的資本支出將超過 95 億美元，部分原因該公司開始支付購買 ASML 極紫外光 (EUV) 微影設備的預付款。由於這些機器是製造高階晶片必需設備，因此每台機器成本可能動輒超過 1 億美元。

美光周三並宣布一項廠房處分案，將把猶他州李海的晶圓廠出售給德州儀器 (TXN-US)，預計將獲得處分利益約 15 億美元，其中 9 億美元為現金， 6 億美元是相關出售資產價值。

美光周三收盤上漲 2.47% 至每股 84.98 美元，盤後公布財報後下挫 1.93% 至 83.34 美元，今年迄今共上漲 14.76%。

Q3 (6 月 30 日止) 財報關鍵數字 (non-GAAP)

營收：74.22 億美元 vs. 72.4 億美元 (Refinitiv 調查分析師預測)

毛利率：42.9%，季增 10%，年增 9.7%

營業費用：8.21 億美元

營利率：31.9%，季增 11.7%，年增 13.9%

淨利：21.73 億美元

稀釋後 EPS：1.88 美元 vs. 1.72 美元 (Refinitiv 調查分析師預測)

美光第 3 季營收較上季增加 19%，年增 36.4% 至 74.22 億美元，美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，第三季創造多項市場和產品收入記錄，並實現歷史上最大的單季獲利增幅。

美光財報是所有裝置需求的重要風向球，其生產的 DRAM 晶片用於 PC 和伺服器，而 NAND 晶片則廣泛用於較小的裝置。與多數半導體相同，在疫情期間，儲存晶片需求量很大，使報價隨之飆升。

美光表示，第三季 DRAM 銷售額佔營收的 73%，即 54.2 億美元，年增 50.9%，而 NAND 佔 24%，即 17.8 億美元，年增 6.5%。此表現大致符合 FactSet 調查分析師預期，其平均預估值 DRAM 銷售額為 52.5 億美元，NAND 銷售額為 18.6 億美元。