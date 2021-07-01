【野村投信】電子股的最後一個利空

焦點訊息：

全球三大晶片設計商博通 (Broadcom)、聯發科及邁威爾科技(Marvell Technology) 公開支持輝達 (Nvidia) 併購英國矽智財大廠安謀(Arm)，成為首批公開支持該宗併購案的客戶群。目前安謀由日本軟銀集團持有，向全球逾 500 家製造商提供晶片底層架構設計服務。

根據證期局統計至 5 月底資料，台股集中市場證券總開戶數為 2129.1 萬戶，較去年增加 149.4 萬戶。至於從 2019 年 10 月至 2020 年 10 月的開戶人口中，40 歲以下者佔三分之二，投資資歷不到 5 年的年輕投資族群比例大增。

經理人觀點：

Delta 病毒的心理衝擊大過實質：

近期以色列（接種率高，普遍施打輝瑞）、英國（接種率高，普遍施打 AZ）及巴西（疫苗接種率低）三國皆受到 Delta 變種病毒的侵襲，但確診率與死亡率由高至低依序是巴西、英國、以色列，這告訴世人疫苗接種仍是面對新冠疫情的最佳解方。目前新冠疫苗仍屬緊急使用授權（EUA），惟待疫苗業者補正三期資料後就能正式商品化販售，預計未來 6~12 個月內全球將有充足疫苗可望施打，而流感化之後的新冠肺炎則成為人類日常生活的一部分，對股市的影響逐漸淡去。

美國勞動市場可望開啟另一波復甦：

近期美國勞動力的復甦略顯停滯，不過由於過半數的州政府決定提前結束發放聯邦失業救濟金（表定 9 月到期），加上接種疫苗的學生將回歸校園，第三季起可望加速美國勞動人口重返工作崗位，這對低基期效應逐步遞減的美國下半年總體經濟而言，絕對是個好消息。

台股、美股每股盈餘（EPS）連袂上修：

長期而言，台股與美股走勢亦步亦趨，這幾年台股表現又略勝一籌，不過兩者的展望都令人振奮，因美台企業獲利彷彿有著源源不絕的上修動能。基本上，標普 500 企業的 EPS 低基期只有短短兩個月（去年 3~4 月），但今明兩年獲利數據仍能不斷上修，表示整體盈餘水準已經超越疫情前的 2019 年；台股也是如此，我們認為不論台股或美股，到 2022 年走一底高過一底的多頭格局機率頗高，我們重申勿過度追漲、逢回買進的策略依然適用。

電子股的最後利空：

相對於電子，短期內航運股仍將吸納多數市場資金追捧，雖然目前已有少數資金開始布局電子股，但仍不算顯著。目前電子業處於長、短料調整的過渡期，這是今年電子股最後一個利空，也是今年想布局電子股的投資人最後機會。

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