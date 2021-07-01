臻鼎今年將加速投資四大先進製程 現金股利7/30發放

全球最大 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (1) 召開股東會，通過配發 4.5 元現金股利案，將在 7 月 30 日發放。臻鼎 - KY 強調，臻鼎今年展開 4 座新園區建設，其中將在高雄路竹科學園區投資軟板與先進模組組裝生產線。

臻鼎也展開包括中國大陸深圳禮鼎園區投資 IC 載板 (ABF)、大陸淮安第三園區投資高階 HDI(含 MSAP) 以及大陸秦皇島禮鼎園區投資 IC 載板 (BT) 等計畫，市場預估，臻鼎新開產能將在 2023 年陸續加入營運。

臻鼎 2020 年全年營收 1312.78 億元，連續創下新高紀錄，臻鼎指出，除了追求獲利成長，對於技術的創新與品質也高度重視，截至 2020 年底，臻鼎就先進技術研發的有效專利權已累計達 1057 件，包括台灣 453 件、大陸 418 件、美國 186 件。

臻鼎 2021 年第一季稅後純益 9.48 億元，季減 75.73%，年增 10.02%，每股純益 1 元。主要是受惠疫情減緩後景氣好轉，訂單持續增加。

臻鼎 2021 年第一季營收 271.93 億元，毛利率 17.47%，季減 5.37 個百分點，年減 0.63 個百分點；稅後純益 9.48 億元，季減 75.73%，年增 10.02%，每股純益 1 元。