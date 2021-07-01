對日亞化參與私募有信心 光磊看下半年審慎樂觀

LED 廠光磊 (2340-TW) 今 (1) 日召開股東會，通過私募案等議案，總經理黃年宏表示，日亞化對參與私募回應非常正面，正在等日本總社通知；隨著疫情緩和，看好需求暢旺，可望抵銷重複下單疑慮，第三季訂單能見度明朗，對下半年看法審慎樂觀。

光磊在今日股東會上順利通過私募案，對於大股東日亞化參加私募，黃年宏也說，日亞化回應非常正面，目前正在等日本總社通知，也將更嚴謹進行保密措施等，確保最新技術與產品不外流。

光磊 5 月營收較前一月大減 35%，對此，光磊指出，營收衰退主因為出貨時程不順暢，加上分班分流減產減量所致。黃年宏也說，整體訂單並未減少，只是出貨時程遞延，隨著疫情出現緩和跡象，產能將逐步拉升回到正軌，且已擬定新的市場策略並與客戶達成共識，將與客戶一起合作。

光磊發言人戴菁甫表示，重複下單疑慮仍存在，也還有原物料漲價壓力，但已趁疫情期間與客戶反覆溝通與確認訂單，加上下半年將進入銷售旺季，需求暢旺，有機會與重複下單疑慮相抵銷。

黃年宏也強調，第三季訂單能見度明朗，沒有悲觀的理由，客戶對新品與新產能規劃都非常支持，也審慎樂觀看待第四季展望。

光磊今年資本支出規劃 8 億元，將投入擴產感測元件產能，預計新產能將於明年第一季開始接單，第二季陸續出貨，貢獻營收。