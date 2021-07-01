台微體與美藥廠簽商業合約 將布局微脂體產品

台微體 (4152-TW) 今 (1) 日宣布，與美國藥廠 Endo International plc(ENDP-US)子公司 Endo Global Development Limited，簽訂微脂體產品商業化合約。台微體將可取得里程碑金及美國銷售分潤金。

依據雙方合約內容，台微體將負責微脂體產品的開發與製造，包括在美國地區取得產品的使用、分發、行銷及銷售許可，一旦產品獲得主管機關認可，Endo 公司旗下無菌注射產品單位 Par Sterile Products 將獨家在美國啟動銷售。

總經理葉志鴻表示，Endo 專精於注射型藥物和品牌藥物，且在美國市場有成熟的銷售網路，適合台微體拓展北美市場的銷售夥伴，並為公司拓展銷售版圖。

葉志鴻看好，在公司獨家微脂體技術，搭配 Endo 在產品商業化的經驗和市場佔有率，順利促成產品上市，此合作對公司財務、業務有正面助益。

2020 年 Endo International plc 藥廠營業額高達 29 億美元，Endo 無菌注射產品資深副總裁兼總經理 Scott Sims 表示，台微體聚焦在開發新型奈米藥物領域，期待雙方合作後，能將藥品推廣至醫院和醫療系統。