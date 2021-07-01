〈東元改選前哨戰〉黃育仁疑似違反操控董事會 東元提無效之訴

東元 (1504-TW) 的父子經營權之爭，掀起東元與菱光兩家公司槓上，東元今 (1) 日指出，菱光董事長黃育仁涉及違法操控董事會，使東元、東安投資法人代表董事無法行使權責，因此在商業法上路首日，提董事會決議無效之訴。

東元今日由法遵暨法務室副處長蔡靜玫律師為訴訟代理人，依商業法規定，使用電子系統傳送起訴狀。

東元表示，菱光 6 月 21 日召開線上視訊董事會，卻濫用利益迴避，疑似利用職權掌控視訊會議系統操作權限，對董事消音、下線，限制董事參與討論、決議，達到董事會議案表決結果，此線上視訊董事會的決議，依法應屬無效。

東元說明，菱光股東常會議程及議案，於今年 5 月 10 日發布重訊，依金管會規定，因應新冠肺炎疫情，只能變更股東常會開會日期，原議案內容不得增刪修改，但菱光在線上董事會當日、董事出席後，即濫用「利益迴避」，強制東元與東安投資董事消音、下線。

東元強調，菱光限制董事參與討論、決議股東常會開會日期之行為，顯已違法，因此依法提出確認「董事會決議無效之訴」。

東元指出，根據商業法庭設立目的，係為能迅速、妥適、專業處理重大商業紛爭，健全公司治理，提升經商環境，以促進經濟發展，值此商業事件法上路之日，東元將此案提送商業法院。