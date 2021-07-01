〈焦點股〉油價走高+EVA報價有撐 台聚四寶亮燈漲停

台股今 (1) 日盤中續創歷史新高，攻抵 17863.9 點，鋼鐵、航運族群為盤面多頭指標，塑化股同步獲得資金點火，其中，台聚四寶受惠油價走高，EVA 報價有撐，股價全面亮燈漲停，其他二線塑化廠聯成、國喬、中石化盤中也都衝上漲停板，買氣暢旺。

台聚領頭攻上漲停板，站上 40 元關卡，來到 40.8 元，為 2 個月來新高；亞聚開盤即跳空漲停鎖住，達 38.5 元，攀上逾 9 年新高；華夏、台達化雙雙亮燈漲停，分別來到 41.6 元、47.95 元。

台塑集團股今日表現相對較淡，台塑、南亞、台化維持小漲走勢，台塑化則在平盤下震盪，不過，二線塑化廠反而獲得買盤青睞，包括聯成、國喬、中石化，盤中都攻上漲停板，表現強勢。

美國原油庫存連續 6 周下滑，加上全球在疫苗持續施打下陸續解封，經濟活動可望恢復，激勵原油價格上漲，紐約期油 6 月漲幅超過 10%、布蘭特原油漲幅也超過 8%。

台聚前 5 月營收 278.89 億元，年增 52.7%；亞聚前 5 月營收 33.94 億元，年增 52.8%；華夏前 5 月營收 78.69 億元，年增 59.6%；台達化前 5 月營收 82.39 億元，年增 57%，台聚四寶年成長均超過 5 成。

太陽能中下游產業因承受成本大漲壓力，近期開始大規模停工，聯合抵制採購多晶矽，影響裝機進度，不過，法人看好下半年兩岸太陽能案場裝機將大爆發，且 EVA 供需仍吃緊，台聚、亞聚後市不看淡，加上古雷石化投產，可逐步跨足烯烴上游，有助營運表現。