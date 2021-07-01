德國5月零售銷售額回升4.2% 但低於市場預期

根據德國聯邦統計局在週四 (1 日) 公布的最新數據顯示，由於歐洲最大經濟體德國的防疫封鎖限制逐步放緩，該國消費者支出增加，德國 5 月零售銷售額出現反彈。

數據顯示，繼修正後 4 月份零售銷售額下跌 6.8% 後，德國 5 月零售銷售額回升 4.2%，不過低於市場預期的增長 5.0%。與去年同期相比，則下跌 2.4%，好於市場預期的下跌 3.0%，低於前值的增長 4.4%。

德國零售協會 (HDE) 表示，由於防疫封鎖限制和消費者轉向網路購物，有多達 50000 家門市商店正面臨破產。調查中發現，38% 的零售公司和 45% 的市中心零售商認為公司的生存面臨威脅。

HDE 先前針對 550 家公司的調查顯示，有超過半數的德國的零售商預期的聖誕節購物旺季期間的顧客會減少，導致銷售額下跌。

HDE 總經理斯 Stefan Genth 日前表示，在新冠肺炎疫情的背景下，聖誕節的銷售前景令人擔憂，尤其是對市中心的許多零售門市、時裝店等來說。

GfK 消費者專家 Rolf Buerkl 表示：「儘管防疫封所限制有所緩解，但許多產業，尤其是服務業，仍然受到限制。私人消費有望在今年下半年出現更明顯的回彈。」

有經濟研究機構預期，今年德國 GDP 將成長 3.7%，並上調了明年的經濟成長預測，從成長 2.7% 上調至 3.9%，主因是該機構認為，防疫封鎖再度解除後，家庭支出有望反彈。