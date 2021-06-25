德國7月消費者信心升至-0.3 好於市場預期

根據研究機構 GfK 在週五 (25 日) 公布的調查數據顯示，德國 7 月消費者信心增長幅度超過預期，隨著當地新冠肺炎確診病例數大幅下降，防疫封鎖措緩解，消費者更加樂觀且購買意願上升。

針對約 2000 名德國人的調查顯示，德國 7 月消費者信心指數升至 - 0.3，創下去年 8 月以來的新高，高於上個月修正後的 - 6.9，並高於市場分析師預期的 - 4.0。

報告中指出，消費者對個人收入狀況和整體經濟發展的看法更為樂觀。消費者對經濟的預期指數達到 58.4 點，創下 10 年來的新高。德國消費者的購買意願則溫和上升。

GfK 消費者專家 Rolf Buerkl 表示：「儘管防疫封所限制有所緩解，但許多產業，尤其是服務業，仍然受到嚴格限制。私人消費有望在今年下半年出現更明顯的回彈。」

VP Bank Group 經濟學家 Thomas Gitzel 表示：「德國經濟目前狀況良好，但是，疫情對經濟成長的影響仍然沒有完全消除。Delta 變種病毒不僅讓病毒學家擔心，也讓經濟學家擔心。」

德國央行在本月早些時候上調了經濟成長預期，預估該國經濟最快將在下一季達到疫情前的水平，並預估今年和明年經濟將分別成長 3.7% 和 5.2%。

有經濟研究機構預期，今年德國 GDP 將成長 3.7%，並上調了明年的經濟成長預測，從成長 2.7% 上調至 3.9%，主因是該機構認為，防疫封鎖再度解除後，家庭支出有望反彈。