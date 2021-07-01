【日盛投顧】指數守5日線未破

◆盤勢分析

1. 周四台股小幅向上開高，但上檔賣壓浮現，航運佔成交比重 38%，鋼鐵佔成交比重 16%，電子股成交比重 26%，資金仍集中在航運及鋼鐵，大盤仍然「缺電」，終場加權指數下跌 41.52 點、以 17,713.94 點作收，跌幅為 0.23%，成交金額為 6466.68 億元，籌碼方面，周四三大法人合計賣超 225.38 億元：外資賣超 179.68 億元、投信賣超 14.16 億元、自營商賣超 31.55 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周四指數價跌量增，且大於 6000 億元，後續若回測 5 日線，不宜再爆量。

(2)均線：5 日線 (約 17,632 點) 為短線信心分水嶺，未破 5 日線前短多格局可望延續。

(3) 技術指標：K 值向下，短線尚以偏多整理看待。

3. 櫃買指數周四走低，買盤力道保守，終場下跌 1.31%，收在 211.32 點，觀察 10 日線能否守穩。

4. 觀盤重點：目前加權指數就技術面上，仍處在 5 日線之上，但由於目前資金集中於航運、鋼鐵，航運、鋼鐵部分個股若發生較大波動，指數也將連帶受到影響，另外，須留意 OTC 指數不宜帶量跌破 10 日均線，否則可能影響集中市場多方信心。整體而言，目前雖然仍處多方結構，但須提防個股波動劇烈，不宜過度追高，選股方面，後續可留意 2022 展望正向、預期 7 月營收亮眼之族群，包括半導體、車用、伺服器、運動風、造紙、鋼鐵等。

航運類股維持高人氣

1. 塑化 : 歐美各國在疫苗施打下，經濟活動回溫，美國原油庫存連續 6 週減少，油價墊高，周四塑化股包括 1304 台聚、1308 亞聚、1309 台達化、1313 聯成、1305 華夏、1312 國喬、1310 台苯表現強勢。

2. 觀光餐飲 : 美國所贈 250 萬劑莫德納疫苗陸續配送到各縣巿，安排民眾接種，國內整體疫情可望逐步控制下來，周四觀光、餐飲股受資金青睞，如 2727 王品、5706 鳳凰、2707 晶華、2723 美食 - KY 股價齊漲。

3. 造紙 : 1909 榮成受惠兩岸市場需求轉佳及工紙價格上漲，另外隨大陸禁廢令的影響結束後，將得以與陸廠同業在相同成本結構下公平競爭，1909 榮成周三開盤即填息，1907 永豐餘、1904 正隆盤中亦有表現，惟尾盤震盪收黑。

4. 運動風 : 隨歐美陸續解封，民眾將可從居家走向戶外，消費預算也可望轉往戶外活動，衣鞋、高爾夫球具需求展望正向，台系相關供應鏈包括 8924 大田、6670 復盛應用、9910 豐泰、9938 百和、1476 儒鴻、1477 聚陽等。