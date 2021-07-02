〈台股盤前〉電子迎旺季、傳產族群輪動 周線可望連七紅

台股昨 (1) 日盤中一度再衝 17863.9 點歷史新高，但創高後不敵獲利了結賣壓，三大法人全站賣方，終場翻黑作收，台股電子盤則受美股影響相對震盪，但進入下半年電子科技旺季，資金可望回流電子族群，加上傳產族群輪動續強，台股將再戰新高，本周周線也可望連七紅。

美股四大指數 1 日漲跌互見，道瓊指數上漲 131.02 點或 0.38%，收 34633.53 點；那斯達克指數上漲 18.4 點或 0.13%，收 14522.4 點；標普 500 指數上漲 22.44 點或 0.52%，收 4319.94 點；費城半導體指數則下跌 50.25 點或 1.5%，收 3295.06 點，其中，標普在能源股強勢表態下，連 6 個交易日創下歷史新高。

盤面焦點方面，美國原油庫存連 6 周下滑，加上全球在疫苗持續施打下陸續解封，經濟活動可望恢復，激勵原油價格上漲，加上石油輸出國組織與夥伴國 OPEC + 增產規模不如外界預期，再度推升國際油價應聲大漲，相關供應鏈可望受惠。

記憶體大廠美光看旺產業後市並釋出樂觀展望，認為在 5G、PC 需求強勁下，DRAM、NAND Flash 產品供給吃緊情況將延續至明年底，相關台廠南亞科、華邦電將同步吃香喝辣。

面板大廠群創 1 日召開股東會，總經理楊柱祥會中釋出正向展望，認為下半年在返校商機、購節旺季備貨需求下，面板需求仍有撐，訂單能見度最遠看到明年無虞，同時群創也通過子公司醫療面板廠睿生光電釋股規劃案，預計下半年申請 IPO。

另一方面，金管會日前邀集 6 家大到不能倒的國內系統性重要銀行 (D-SIBs) 達成兩大共識，其中，6 家銀行資本計提從嚴要求將延後一年，讓 6 家銀行可騰出更多的資本，預估將可釋出 4000 億元放款動能，希望藉此持續發揮金融中介功能、支持企業及民眾資金需求，並進一步協助紓困。