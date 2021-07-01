〈中國手機晶片躍進〉紫光展銳5月踢走三星 首進前五名 聯發科穩居冠

研調機構 CINNO Research 今 (1) 日發布 5 月中國手機晶片出貨量，其中，紫光展銳隨著各大中國手機品牌採用，在中低階市場頗有斬獲，出貨量達 80 萬套，年增 6346%，擠下三星，首度擠進中國手機晶片市場前五名，手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 則穩居冠軍。

CINNO 指出，隨著榮耀開始導入紫光展銳晶片，其他中國手機 OEM 廠也跟進採用，帶動紫光展銳 5 月銷量大增，成為市場最大黑馬，且電商 618 期間，搭載紫光展銳晶片的榮耀暢玩 20 等，也取得不錯成績。

中國手機晶片供應商排名。(圖: 擷取自 CINNO)

至於中國手機晶片廠海思則因華為禁令影響，5 月出貨量持續下滑，僅 240 萬套，年減 76%，成為衰退幅度最大的業者，三星則隨著紫光展銳銷量急遽上升，跌出前五名。

5 月中國手機晶片銷量第一名仍由聯發科 (2454-TW) 居冠，銷量達 870 萬套，年增高達 51.9%，成為前五大業者中少數正成長的供應商，高通 (QCOM-US)、蘋果 (AAPL-US) 則分別位居第二、三名，約 770、340 萬套，年減幅皆在 3% 以上，第四、五名則為海斯、紫光展銳。