大賣空本尊預測：迷因股即將崩盤

週三 (30 日) 華爾街分析師對 GameStop 等迷因股股價與基本面脫鉤感到無力，與此同時，大賣空本尊貝瑞 (Michael Burry) 警告，迷因股即將崩盤。

GameStop (GME-US) 週三收盤上漲 1.5%，至 214.14 美元。自 2 月 25 日以來，GameStop 股價一直穩定在 100 美元以上，本周的交易價格超過了 200 美元。今年迄今，GameStop 股價已上漲 1,036.6%。

迷因股股價與基本面脫鉤 (圖片：AFP)

當華爾街分析師絞盡腦汁想為客戶做出研究報告，他們卻對迷因股感到無力，2 月初 Wedbush 分析師 Michael Pachter 對 GameStop 的目標價設 13 美元左右，如今股價卻與目標價嚴重脫鉤。

Pachter 稱，歷經散戶集體軋空逼退空頭的情況後，原以為賣空者在看到帳面損失不斷累積之後，現在應該要放棄了，但他錯了。在 Reddit 散戶推進之下、賣空者興趣不減、期貨交易之下，迷因股股價像坐雲霄飛車一樣持續起伏不定。

Pachter 提到：「不可能每天都在升評或降評，不可能那麼快地移動目標價。」「當目標價比股價低好幾倍時，持有評級有什麼意義？」

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 預測，像過去的網路和房地產泡沫一樣，迷因股即將崩盤。

貝瑞稱：「回顧 1999 年，每個在網路公司賺錢的人都認為這種情況會繼續下去。到 2007 年，每個在多家公司通過槓桿融資賺錢的人都認為這種情況會繼續下去。我不知道像這樣的迷因股什麼時候會崩盤，但可能不用太久，因為我相信機構躍躍欲試、散戶已 ALL IN，沒有多餘的新資金跟風了。」

受此消息影響，迷因股普跌，台北時間週五凌晨 12 時 45 分許，GameStop (GME-US) 下跌 2.14%、Aethlon medical (AEMD-US) 下跌 1.83%、AMC 娛樂 (AMC-US) 下跌 2.26%、黑莓 (BB-US) 下跌 1.68%。