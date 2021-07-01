〈美股早盤〉下半年開局 標普500續登新高 中概電動車股集體走高

2021 年下半年首日，三大指數開盤小漲，周四 (1 日) 截稿前，道瓊工業指數小漲 23 點或 0.07％，標普 500 指數漲 0.2，續登新高，那斯達克綜合指數漲 0.1％，費半跌近 0.5％。小鵬汽車漲逾 7%，帶領中概電動車股集體走高。

美國上周初領失業金減至 36.4 萬人，優於市場預期，且再度創下疫情爆發以來新低。

在公布 IHS Markit 與 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 前，市場情緒保持謹慎，並繼續關注供應鏈和勞動力短缺問題，是否對經濟復甦造成阻礙。

截稿前，10 年期美債殖利率小幅上揚至 1.458％。

OPEC + 即將在今日 (1 日) 召開會議，討論是否放寬去年實施至今的減產措施。會議召開前夕，布蘭特原油期貨小跌 0.05％，WTI 原油期貨漲逾 3％，站上每桶 75 美元大關，為 2018 年 10 月以來最高。

受原油價格上漲提振，石油股埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US)、哈里伯頓 (HAL-US) 和馬拉松石油 (MRO-US) 等開盤齊揚。

其他個股部分，德國製藥商 CureVac(CVAC-US) 開盤大跌近 12％，該公司公布新冠疫苗最終試驗結果不盡理想，保護力僅 48%。

中概電動車股集體走揚。截稿前，小鵬 (XPEV-US) 漲逾 7％，理想 (LI-US) 漲近 5％，蔚來 (NIO-US) 也漲逾 3％，上市第二天的滴滴出行 (DIDI-US) 漲 9.5%。

截至台北時間周四 (1 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 22.90 點或 0.07%，暫報 34525.41 點

那斯達克綜合指數上漲 14.28 點或 0.10%，暫報 14518.23 點

標普 500 指數上漲 7.51 點或 0.17%，暫報 4305.01 點

費半下跌 15.38 點或 - 0.46%，暫報 3329.94 點

台積電 ADR 下跌 0.40% 至每股 119.67 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.458%

紐約輕原油上漲 3.13% 至每桶 75.77 美元

布蘭特原油下跌 0.05% 至每桶 75.09 美元

黃金上漲 0.60% 至每盎司 1782.20 美元

美元指數下跌 0.13% 至 92.315 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤下跌 4.53％，至 81.13 美元。

美光周三公布 2021 會計年度 Q3 財報，營收、EPS 均勝預期，美光看好下半年記憶體市況佳，價格維持高檔，給出優於華爾街預期的財測。另一方面，美光也宣布將猶他州的記憶體晶片廠，以 9 億美元價格售予德州儀器。

滴滴出行 (DIDI-US) 早盤上漲 7.67％，至 15.22 美元。

周三 (30 日) 為中國叫車平台滴滴赴美掛牌首日，以 16.65 美元開出後盤中一度飆漲逾 28％，收盤前力道轉弱，最終收於 14.14 美元。

富時羅素同日宣布，滴滴將在 7 月 8 日納入富時全球指數、富時全球大型股指數，以及富時新興指數。

Walgreens(WBA-US) 早盤下跌 6.39％，至 49.25 美元。

美國最大連鎖藥局 Walgreens 周四盤前公布 2021 會計年度 Q3 財報，營收、調整後 EPS 均優於預期，受處方藥銷售與新冠疫苗提振，Walgreens 看好今年調整後 EPS 增長約 10%。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (6/26) 初領失業金報 36.4 萬人，預期 38.8 萬人，前值自 41.1 萬人上調至 41.5 萬人

美國上周 (6/19) 續領失業金報 346.9 萬人，預期 334 萬人，前值自 339 萬人上調至 341.3 萬人

美國上周初領失業金再度跌至疫情爆發後新低 (圖：Zerohedge)

台北時間 21:45 將公布美國 6 月 Markit 製造業 PMI，前值 62.6

台北時間 22:00 將公布美國 ISM 製造業 PMI，預期 61.0，前值 61.2

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 英國首席投資長 Caroline Simmons 表示，經濟增長的宏觀背景和刺激措施都還在，且企業獲利相當驚人，但美國經濟的增長高峰可能已經過去，未來數月的防禦性類股表現可能良好。

花旗美國財富管理 (Citi U.S. Wealth Management) 首席投資策略師 Shawn Snyder 認為，能源和金融股仍是不錯的選擇，雖然隨著通膨預期降溫，近 3 個月來，10 年期美債殖利率已經有所下滑，他認為殖利率仍可能再度上揚，帶動對利率敏感金融與能源股走高。