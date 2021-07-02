美國Q2汽車銷售估年增51% 庫存受晶片荒影響水位仍低

由於消費者對 SUV 需求強勁，美國汽車製造商第二季銷售量大幅上升，但全球半導體短缺導致庫存減少，正在抑制車業復甦腳步。根據彭博分析師的預測，美國第二季新車銷量將達 440 萬輛，比去年受疫情嚴重影響的同期成長 51%。

由於去年疫情使經濟成長放緩，民眾積累的消費力也在第二季展現，通用汽車 (GM-US)、豐田汽車等汽車製造商周四（1 日）公布的數據顯示車輛銷售飆升。但日產汽車、現代汽車與福斯汽車等製造商警告，晶片短缺導致的庫存萎縮，將繼續擠壓今年夏天的銷量。

通用的 Chevrolet Bolt 電動車寫下歷年最佳第二季成績，使整體 Chevrolet Bolt 業績成長 31%，Buick 高檔 SUV 銷售更激增 86%。

豐田第二季美國整體銷售成長 73% 至 688,813 輛，該公司表示，從去年 6 月到現在的電動車銷售幾乎占整體的 25%，從一年前的 13% 大幅上升。

現代汽車美國銷售資深副總裁 Randy Parker 則表示，庫存水位可能在 7、8 月觸及低谷，從 9 月開始到第四季末狀況應該會好轉，但回不去先前正常水準。

新車均價創新高

全球半導體供應不足導致汽車銷量下降，汽車展銷廳出售的車型減少，而被疫情悶壞的消費者購買意願蠢蠢欲動。這種不平衡推高新車平均價格，汽車數據研調機構 J.D. Power 估計，6 月新車均價首次飆升到 4 萬美元以上， Cox Automotive 也表示，5 月底汽車庫存僅剩 33 天供應量。

IHS Markit 預計，6 月汽車銷售「明顯」放緩，該月銷售經季節調整折合年率大約介於 1,530 萬至 1,580 萬輛之間，低於 5 月的 1,700 萬輛。

Wards Intelligence 的統計也顯示，美國 6 月輕型車輛銷售降至 130 萬輛，低於 5 月的 160 萬輛。

晶片短缺正在抑制車業成長

通用上月表示，將提高兩家卡車工廠產能，預計晶片短缺只會影響 7 月產量。福特 (F-US) 扭轉先前對第二季的悲觀財測，表示現在預計業績將比去年有「明顯改善」，但周三又表示由於晶片短缺，將在 7、8 兩月限制 8 家工廠產能。

福斯汽車美國分公司表示，位於田納西州查塔努加（Chattanooga）的組裝廠在停工兩周後恢復近 95% 產能，但 7、8 兩月庫存仍然吃緊。

大多數汽車製造商在 2019 年不再提供每月交車量，因此第二季的業績成為觀察整個汽車產業銷售趨勢的縮影。福特與特斯拉 (TSLA-US) 預計在周五（2 日）公布財報。