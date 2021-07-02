CBO：美國今年赤字上看3兆美元 僅次於去年歷史紀錄

美國國會預算辦公室 (CBO) 周四 (1 日) 估計，美國 2021 財政年度預算赤字將達到 3 兆美元，較前次預測增加 33%，接近 2020 年歷史高點，不過，考慮美國總統拜登疫情紓困帶來的經濟反彈，今年經濟成長預測也大幅上修。

CBO 表示，考量到今年推出的 1.9 兆美元疫情紓困措施，美國國會今年的預算缺口將相當於 GDP 的 13.4%，是 1945 年以來的第二高，僅次於去年的 14.9%。

CBO 說，目前赤字與 2 月時的預估相比增加 7450 億美元。上一財政年度 (2020 年) 的赤字為 3.13 兆美元，而 2021 財政年度的前八個月已經達到 2.06 兆美元。目前美國政府債務總額為 28.3 兆美元，其中公開市場持有 22.2 兆美元。

CBO 表示，疫情爆發帶來的經濟活動中斷以及應運而生的紓困案，持續讓政府赤字承受壓力。不過，刺激政策帶來的經濟反彈以及科技變革，也部分抵銷赤字衝擊。

CBO 上調美國 GDP 預測，預估 2021 年底將成長 7.4%，2025 年將成長 2.8%，遠高於歷史水平。另外，失業率也將繼續下降，2022 年降至 4% 左右並維持數年。

通膨方面， CBO 預計今年個人消費支出物價指數 (PCE) 將上漲 2.8%。該指數是聯準會主要的通膨指標，Fed 上周預估今年通膨將達 3.4%，遠高於其 2% 的目標。

CBO 預計通膨率將在 2022 年放緩至 2%，然後到 2025 年保持在 2.1% 左右。10 年期美國國債殖利率預計自 2025 年底升至 2.7%，近期水準為 1.48%。

這些預測包含 5 月 18 日前通過的法案，不包括拜登最近提出的基礎建設或其他長期經濟提案。