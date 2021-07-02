搶先貝佐斯一步！維珍銀河創辦人將參與7/11試飛 盤後飆近27%

太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 周四 (1 日) 宣布，創辦人布蘭森 (Richard Branson) 將搭上 7 月 11 日的火箭進行太空飛行測試，比同樣鍾情太空事業的貝佐斯 (Jeff Bezos) 的發射計畫早了 9 天，雙方較勁意味濃厚。

布蘭森在聲明中表示：「經過 16 年多的研究、工程和測試，維珍銀河站在新商業太空業的尖端，此產業將開放太空並永遠改變世界，我很榮幸能夠幫助測試未來太空人將進行的旅程，並確保我們能提供獨特客戶體驗。」

布蘭森的目標是在太空競賽中擊敗貝佐斯，貝佐斯今年 6 月宣布將與哥哥馬克 (Mark Bezos) 和傳奇太空人 Wally Funk 乘坐自家 Blue Origin 的 New Shepard 火箭，進行首次載人火箭飛行，預定 7 月 20 日發射升空。

7 月 11 日的任務是維珍銀河迄今第四次太空飛行測試，也是首次搭載四名機組人員的任務，該公司 5 月 22 日的測試僅載兩名太空人。維珍銀行也將首次在 Twitter、YouTube 和臉書上直播這趟載人升空任務。

維珍銀河周四以每股 43.19 美元收盤，下跌 6.11%，不過消息傳出後，股價盤後暴漲近 27% 至 54.56 美元。

維珍銀河的 VSS Unity 火箭於前次試飛中，在高於 80 公里高度的微重力環境中航行幾分鐘，該區域是美國官方承認的太空邊界，之後慢慢翻轉滑回地球並成功降落在跑道上。

除了布蘭森，這次還有三位維珍銀河專家參與，包含首席太空人教練 Beth Moses、首席營運工程師 Colin Bennett 和公共事務副總 Sirisha Bandla。維珍銀河的太空人 Dave Mackay 和 Michael Masucci 將駕駛該公司的 VSS Unity 火箭。