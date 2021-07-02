CNBC調查：近7成華爾街投資人看好價值股成下半年領頭羊

CNBC 一項最新調查顯示，近 7 成華爾街投資人認為低價的經濟敏感型股票，如金融股，將在今年下半年重奪市場領先地位。

作為季度報告的一部份，CNBC 對約 100 名基金投資長、策略師、投資組合經理以及 CNBC 撰稿人進行調查，了解他們對於下半年整體市況的看法，結果顯示，將近 70％受訪者認為下一季價值股表現將優於成長股。

(圖：CNBC)

雖然聯準會 (Fed) 釋出的鷹派訊息加上通膨壓力，促使投資人重新評估經濟增長前景，導致近期價值股漲勢趨緩，然而，上述調查顯示，對於經濟復甦可能在未來幾個月帶動債券殖利率回升的信心，將使投資人再度轉向價值股。

近半數受訪者預計，10 年期美債殖利率將在年底前突破 2%，自 3 月觸及 1.75% 的高點後，目前 10 年期美債殖利率約落在 1.46% 左右。

就產業來看，約 67% 受訪者認為金融股將在下半年成為最大贏家。今年迄今，標普 500 指數的金融板塊已上漲 24.5%，在 11 個板塊裡表現次佳。

(圖：CNBC)

調查還發現，近期作為華爾街最熱門話題的通膨，是多數受訪者認為市場可能面臨的最大風險，比重超過 40%，27% 的人認為是二波疫情，21% 的人說是 Fed 縮減購債，另有 9% 認為散戶投機是最大威脅。

為了對抗通膨，超過一半以上的受訪者表示偏好以石油作為避險工具。

隨著疫情趨緩帶動需求強彈，2021 年西德州中質原油 (WTI) 漲幅已超過 50%，標普 500 指數能源板塊也以 43% 的漲幅，在 11 個板塊中榮登最大贏家。