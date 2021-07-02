變白、長紅線、指甲上彎？14種徵兆帶你看原來健康亮紅燈

文／早安健康編輯部

正常粉紅色指甲，如果變成各種顏色、甚至出現各種顏色線條最能引起注意。除了跟心臟、血液循環有關外，往往也跟肺部或胸腔疾病有所關連。尤其是指甲也可能會生出腫瘤細胞，要儘快分辨是良性或是惡性！

紅線條

紅線條 + 會痛

該部位如果不管按壓與否都感到疼痛，或是遇冷或氣溫下降也會感到不舒服，可能是脈絡球瘤。是一種神經與血管異常增生的良性瘤，發展過程較慢；神經增生因此會痛，血管增生所以對溫度敏感。

紅線條 + 不會痛

有可能是其他類型腫瘤，包括惡性黑色素瘤、好發於食指與中指的原位鱗狀上皮癌、指甲乳突瘤等，前兩者是惡性腫瘤，後者是從指甲下方長出來的良性瘤。

白線條

直線條

偏向特殊皮膚疾病，嚴重如指甲腫瘤，較輕者可能是慢性天疱瘡、毛囊角化症。

橫線條

好幾隻指甲出現橫白較粗的條紋，可能就是「米氏線」，代表發生全身系統性問題，例如心臟病、重金屬或砷中毒等。另外有一種雙重橫白線條的情形，且較容易發生在食指與中指上，主要是因為血液中白蛋白不足，通常是因為營養不足，如果補充足夠蛋白質會消失；也有可能是肝硬化或腎臟病等其他原因。

黑線條

甲基質生長板中的黑色素細胞，從原本靜止狀態轉便為開始活躍的結果，活躍的程度可以從指甲線條淡灰、棕色到深黑色等顏色深淺來判斷。通常顏色較淡會是良性增生痣，但顏色深就有可能是惡性黑色素瘤。

變白

只有前沿沒有變白

如果整片指甲除了最前沿的部份維持原本的紅色，其他部份都是白色，可能有肝硬化、心臟衰竭、慢性充血性心臟病。這些情形都會造成血液循環不良，流經全身的血液就會變少。

指甲前半正常後半灰白

如果指甲的前半段顏色正常，後半段呈現灰白色，中間有一道很明顯的「分水嶺」，則是腎功能不良的徵兆。

變藍、紫

當指甲部位有缺氧的情形，就會呈現藍或紫色，可能是心臟疾病或呼吸系統疾病如肺氣腫或慢性支氣管炎；血管內發炎使得血管變窄缺氧的雷諾氏症，也可能造成。

變黃

如果手腳 20 隻指甲都變黃，有可能是黃甲症候群，特點是指甲變黃、變厚，周圍腫脹，指甲生長變慢。可能的原因包括淋巴水腫及胸腔或呼吸道疾病，例如反覆肺發炎、肋膜積水、支氣管擴長、慢性咳嗽，其原因可能與血液中蛋白質不足有關。

變紅

用手壓一下指甲前端，如果發現指甲甚至根部半月區都變紅，代表的是血液無法順利回流的結果，除了有可能是心臟衰竭，也可能是紅血球過多症，造成血液過度濃稠而不易流動。

杵狀指

指尖部位要比手指要粗圓膨脹感。如果只有單一手指，很可能是局部退化性關節炎，但如果每隻手指皆如此，是因為末端的骨組織與結締組織不正常增生的結果，是全身性疾病造成。

其中以肺部疾病的可能性較大，例如肺結核、支氣管擴張症、慢性阻塞性肺病，特別是肺癌。其他還可能是心肺循環異常、其他器官腫瘤，而生長激素異常造成肢端肥大症也會造成相同情形。

指甲上彎翹

正常指甲以微微弧度向下彎曲，如果是反向往上彎曲，看起來像湯匙，中間下凹，稱為匙狀甲或凹甲。如果同時有臉色蒼白或臉色不佳、容易疲勞、上氣不接下氣等情形，則有可能是慢性貧血、甲狀腺機能失調的可能。

脆弱斷裂

指甲感到變薄、變軟、容易斷裂，疾病方面的因素，比較輕微的有菌類感染。但也有可能是甲狀腺功能異常、關節炎、周邊神經發炎、中風造成肌肉無力、糖尿病、骨質疏鬆或砷中毒，因病造成血液循環功能不良，指尖因此缺血。

前端紅色線狀出血

單一手指有症狀

常見的原因之一是指甲受到撞擊造成出血，而有灰指甲、乾癬，也可能會有這個症狀。

許多手指有症狀

年長、服用抗凝血藥物的病患，因為血管較脆弱，可能在多個手指出現前端紅色線狀出血。但也不能排除細菌性心內膜炎、凝血功能異常使得血管破裂後止不住血等情形。

原文引自：指甲長橫紋當心肝腎、指甲紅留意心臟！這 14 種指甲暗示健康亮紅燈

來源：《早安健康》7 月號

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