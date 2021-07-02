沒來由卻體重月減5％要當心！五個「變少」也可能有生病隱憂

文／早安健康編輯部

幾乎人人都想減肥，但是如果體重沒來由一個月突然減了 5%，千萬別以為是上天垂憐你減重太辛苦，而有可能是生病了。除此之外，還有 5 種意料之外的「低、少」症狀，也千萬不能輕忽：

食慾不振再加上：

便祕、腹痛、痛經、月經失調、腹瀉

與子宮肌瘤類似，卵巢囊腫也可能愈長愈大，除了因為本身過大拉扯原有的組織，造成腹痛等情形，也可能影響經期相關規律，同時也會影響到周邊器官。但是如果腹痛、噁心、嘔吐，很可能是卵巢囊腫導致卵巢扭轉，需要立即手術治療。

嘔吐、腹痛、疲倦、黃疸、褐色尿

A、B、C、D、E 等五型急性肝炎的症狀其實並不明顯，例如右上腹悶痛不會很嚴重，疲倦或胃口不好可能會歸究於其他原因，至於黃疸與褐色尿則是嚴重急性肝炎才會發生。酒精、藥物、保健食品、中草藥過量也可能引起急性肝炎，平時生活就應警覺。

盜汗、喘氣、胸痛、咳嗽、咳血、疲倦

可能是肺部感染結核桿菌造成的肺結核，會讓肺部壞死，嚴重時大約 50% 的患者會在三年內死亡，一開始症狀和感冒相似，因此如果咳嗽超過 2 周以上，就要將肺結核列入懷疑對象，盡速就醫。

打嗝、噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛

胃炎可能因胃黏膜發炎或出血，連帶造成打嗝；胃癌則可能因腫瘤長太大，刺激到橫膈膜而打嗝。值得一提的是，食道癌腫瘤過大也可能有相同結果。

體重減輕再加上：

多汗

身體代謝提高會有體重減輕與流汗症狀，因此有可能是甲狀腺功能亢進，另外也有可能是癌症、感染或焦慮症。

心悸、疲勞、傷口不容易癒合

糖尿病接受治療後，若藥物使用未調整到良好狀況，可能變成低血糖， 而有心悸、冷汗等症狀。

下肢水腫、疲倦、食慾不振、黃疸、腹脹

肝臟疾病使肝功能不足，無法合成足夠的蛋白質，也會引發水腫。如急性肝炎、肝硬化等疾病都可能造成水腫。

手腳無力再加上：

嘔吐、頭痛、視力模糊、四肢無力、平衡感差、抽搐、頭暈、健忘、說話困難、性格改變、感覺異常有可能是腦瘤，視其生長的位置，可能會造成不同的症狀。

盜汗、心悸、發燒、喘氣、寒顫、咳嗽、體重下降、皮疹、腹痛、關節疼痛

細菌性心內膜炎是心臟內膜、瓣膜遭到細菌感染，會在心臟瓣膜上面形成菌塊，並隨著血液擴散到全身器官。急性細菌性心內膜炎的死亡率高達 60 ～ 80%。

臀部到足底痠脹、灼痛

坐骨神經痛除了因為大家較熟知的坐骨神經周邊結構造成壓迫或損傷，也有可能是因為感染造成坐骨神經炎，這種情況往往也會伴隨身體其他部份發炎感染的情形。

排尿少再加上：

嘔吐、腹痛、發燒、畏寒、腹瀉、喘氣、低血壓

如果轉動身體時會覺得腹痛更為嚴重，以及按壓再放開時會特別疼痛的「反彈痛」，有可能是腹膜炎，會是有危及生命之虞的急重症，必須掛急診立即處理。

水腫、血尿、蛋白尿、高血壓、無力

腎臟炎會造成水腫、尿液種種變化及血壓高與疲倦無力等變化。

四肢水腫、呼吸喘、心悸、頭暈、眼花、耳鳴、左上腹疼痛

這些症狀可能是高血壓性心臟病，是一種因為長期高血壓，進而改變心臟的結構、影響其功能，包括影響冠狀動脈血管壁，造成粥狀硬化與狹窄，進一步造成心肌梗塞或狹心症。

心跳慢再加上：

頭昏

心跳太慢不一定是好事。如果心跳一分鐘少於 50，又覺得頭昏，代表血壓因心跳過慢而降低。某些腦部疾病及血鉀濃度異常可能讓心跳變慢，其他較少見的則是萊姆病、類肉瘤病等。

水腫、肥胖、、腹脹、便秘、生理期紊亂

甲狀腺機能低下也可能會造成水腫，其他症狀還有皮膚乾燥粗糙、嗜睡、智力及記憶力減退、反應變慢等。

運動不流汗：

如果好一陣子以來，運動或是一些長年進行的活動，原本做一做會流汗，現在卻不太流汗，排除氣溫或活動量因素，有可能是過勞導致。現代社會工時長、壓力大，身體會分泌太多壓力荷爾蒙，使交感神經長期活躍，可能導致高血壓、心血管疾病，導致急性心肌梗塞死亡。

原文引自：體重變輕、不流汗別高興得太早，6 種機能低下是重症隱憂

來源：《早安健康》7 月號

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