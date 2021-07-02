50%員工居家辦公 永豐金啟動APP回報機制

因應疫情居家辦公比重的提高，永豐金 (2890-TW) 為加強數位化的管理，提升居家辦公效率，經過公司專案團隊兩週內迅速整合內部 APP「永豐雲 APP」後，該金控啟動數位化居家辦公 APP 回報機制。

永豐金控表示，疫情期間，永豐已有 50% 同仁啟動居家辦公，由於員工已熟悉在辦公室處理事務的便利性、面對面溝通的即時性，新型態的居家辦公模式中，訊息傳遞及溝通無疑成為一大挑戰。

為利居家同仁方便回饋工作進度及健康狀況，同時提升全員數位力，APP 中新增的居家辦公回報的功能，內容包含工作日誌、健康狀況記錄、打卡及防疫不停學，其中，防疫不停學系列課程提供「數位論壇」及「輕輕鬆鬆學 Python」等課程上架，再搭配原有的績效筆記功能，讓主管與同仁在疫情期間也能即時記錄工作表現。

永豐金進一步指出，新增的居家辦公回報 APP 功能，是由永豐金控數位科技處與資訊處、法遵處、人資處等單位協作，於兩週內迅速整合需求開發程式，上週正式上線後，短短一週內共累計約 2.9 萬人次員工使用，平均永豐金控集團員工每人點擊或使用 3.1 次。永豐金控表示，未來將持續強化功能，減少新型態辦公模式的障礙，提升員工溝通、辦公效率。