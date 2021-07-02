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東洋首度舉行線上退休歡送會 董總親上線送祝福

鉅亨網新聞中心
東洋線上退休歡送會。(取自東洋臉書)
東洋線上退休歡送會。(取自東洋臉書)
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東洋 (4105-TW) 不因疫情期間，忽略對員工的關心，尤其對於今年退休同仁，更首度舉辦線上退休歡送會，董事長林全、總經理施俊良親自上線、給予 4 名退休員工送上祝福。

東洋不因疫情而忽略關心員工，將退休歡送會改成線上舉行，儘管員工將從東洋畢業，但仍希望能與全體員工變成一家人、一起打造具歸屬感的幸福企業。

此外，東洋落實公司治理不遺餘力，包括考量疫情即早啟動居家工作、分流到班等措施，福委會備有急難救助金等，均顯示公司對員工的體恤與照顧。

東洋首次在中壢廠員工餐廳，替 4 位資深員工舉行線上退休歡送會，為配合防疫規定，將場地架設電腦、鏡頭、音訊等設備，改為能線上視訊的直播空間，董事長林全、總經理施俊良不缺席，在空中傳遞祝福。

其中，東洋中壢廠製造部資深技術員賴玉燕，是歡送會焦點人物，她 15 歲時加入東洋，經過 47 個年頭、超過 17155 個日子，成為東洋最資深員工。

賴玉燕回憶，剛進入東洋時，還是一個少不經事的女孩，但正因為這份懵懂才讓她能夠心無旁騖的在工作上認真付出，抱持著只要是主管交代的事都要盡力做好的精神直到現在。

賴玉燕與東洋一起經歷從人工走向自動化的時代，並感謝東洋提供安身立命、學習成長的空間，以及曾經共事過的主管、同仁給予過的每一個幫助和溫暖，祝福東洋日勝一日，再創下一個 60 年。

林全表示，聽到賴玉燕在公司服務 47 年的故事讓相當訝異，覺得賴玉燕一定有值得學習的人格特質，因此，特地安排時間參加這場很有意義的線上歡送會。

林全說，能在同一家公司長期服務 47 年，顯示賴玉燕有著踏實努力、信賴可靠、樂於分享、喜歡幫助他人的人格特質。此外，能與公司一起進步成長，代表一定是勇於面對新事物、樂於學習的積極員工，而台灣東洋能有這樣的同仁不僅是榮幸也是榮耀。

林全對賴玉燕在東洋的奉獻，表達讚賞和肯定，尤其不同工作性質自然會有不同考慮，一旦有更好的學習成長機會，職涯選擇不一定會出現改變。

他認為，若員工想藉換職，讓自己面對更大的挑戰，進而獲得更多的自我學習與成長機會，即便是董事長也會有相同的選擇，不過頻繁更換工作恐怕是一種不足取的行為。

施俊良表示，賴玉燕從 15 歲加入公司至今，始終把公司當成大家庭般地全心全意投入，對工作認真、對同仁充滿關懷的態度也讓職場充滿正能量，除了再次感謝賴玉燕的付出，同時，也肯定同期退休的 3 位同仁一起為公司留下敬業典範。 

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