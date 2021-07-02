力達泉州新廠Q4完工 下半年展望穩健樂觀

力達 - KY(4552-TW) 今 (2) 日舉行股東會，通過每股配發 1.11 元現金股利，力達表示，力達工業園區主體工程已進入最後階段，預計第四季完工，目前訂單能見度穩健，加上環保製造及節能生產的市場需求提高，今年下半年銷售展望穩健樂觀，全年營運可望優於去年。

力達 - KY 泉州新廠的今年第四季完工，將有助大馬力主機及新應用壓縮機全面開發及生產。

由於台灣面臨新冠肺炎三級警戒，力達 - KY 除鼓勵股東多以線上投票方式參與議案決議，或以線上會議形式與公司進行營運交流，今天的力達 - KY 實體股東會由獨立董事馬嘉應擔任代理主席。

力達 - KY 今年營運計畫有三大方針，第一，力達工業園區主體工程已進入最後階段，預計第四季完工後，緊接投產階段；第二，公司將持續拓展節能型螺桿機的機種，預計再推出螺桿新品，趁勝追擊螺桿市場需求；第三，穩步開拓亞洲外銷市場，包含東北亞、東南亞及南亞區域，希望在亞洲第二波新冠肺炎疫情趨穩後，能即時掌握疫情後的市場重建需求機會。

力達 - KY 今年第一季稅後純益為 5062 萬元，較去年同期由虧盈，每股純益 0.44 元。