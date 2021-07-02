〈新光金股東會〉改為全數增資新壽 小股東要求庫藏股遭婉拒

新光金 (2888-TW) 今 (2) 日召開股東會，通過增資變更案，原定增資新壽加新光銀案，改為全數增資新壽 132.66 億元，看好可帶來三大效益。此外，由於新光金股價長年低於票面價，有小股東建議新光金實施庫藏股，對此，董事長許澎表示，為了要讓新光人壽與國際接軌，「今（2021）年無法實施庫藏股」。

新光金會中通過配發普通股每股配發 0.4 元，也通過新光金增資變更案，考量因疫情擴散全球且尚未降溫，考量消費及投資恐因此限縮縮、生產供應鏈被中斷、金融市場波動等因素，為因應當前全球市場的不確定性，強化資本適足率，原訂增資新壽 102.66 億元、新光銀 30 億元，改成全數增資新壽 132.66 億元。

新光金表示，預期增資案變更後將有三大效益：一、充實公司合格資本，提升金控集團資本適足比率 (CAR)：若以 2019 年 12 月 31 日集團資本適足率設算，假設其他條件不變，CAR 約可增加 4.06%。二、新光人壽資本適足率 (RBC) 得以提升：若以 2019 年 12 月 31 日資本適足率設算，假設其他條件不變，新光人壽 RBC 約可增加 18.28%。三、預估新光人壽 2020 年稅前獲利增加約 1 億 1165 萬元。

此外，有小股東提出，很多金控股價翻倍，但是新光金股價卻長年低於票面價，建議新光金可否用多一點資金買回自家股票實施庫藏股，許澎表示，現在新光金各項努力就是為了讓新光人壽與國際接軌，所以目前沒有多餘的能力去實施庫藏股。

許澎表示，依金管會的要求，要讓新光人壽在與國際接軌前能夠盈餘上繳，盈餘能上繳的話，股東配息就高，股息高、股價自然會上升，所以現在所做的事，最後目標也是為股東好。