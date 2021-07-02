〈台股盤後〉傳產轉弱電子拉抬力道有限 終場小跌3點周線連7紅

台股隨美股走高，早盤在電子、傳產聯手齊攻下，指數一度上漲逾 80 點，但受鋼鐵、航運轉弱拖累下，加上電子拉抬力道有限，指數翻黑終場小跌 3.79 點收在 17710.15 點，周線連 7 紅，成交量 6070.8 億元。

台股資金流向主要仍以航運、鋼鐵為主，整體比重仍有 4 成以上，但受股價漲多拉回，航運族群中包括貨櫃、散裝族群聯袂走弱，包括志信、裕民、中航、新興股價同步翻黑，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海也同步下跌。

鋼鐵族群中佳大、聚亨、春雨、官田鋼、春源、長榮鋼股價全面走跌，但也有部分個股包含新鋼、運錩、新光鋼、千興則是逆勢走揚，股價全數亮起漲停紅燈。

國際原油價格走高，讓塑化族群也沾光受惠，台塑四寶的台塑、南亞、台化與台塑化股價同步上漲；另外，富林 - KY、永裕在買盤追捧下終場也有 2% 以上的漲幅。

電子族群中，光電、網通、電通表現相對亮眼，光電族群中一詮股價漲停關門，正達、玉晶光也有 6% 以上漲幅，彩晶、惠特、億光、鼎元也分別有 3%~4% 漲幅。

整體而言，時序進入下半年，電子科技傳統旺季，可觀察資金是否逐漸回流電子族群，與傳產是否出現漲多拉回現象，部分漲多的族群，例如航運、鋼鐵慎防拉回風險勿貿然追高，而先前遭資金棄守的電子可觀察後市表現空間，適時逢低介入。