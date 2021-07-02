〈台股盤中〉航運遇浪暈船 傳產續撐盤 拚周線連7紅

台股今 (2) 日追隨美股，指數最高來到 17795.88 點，上漲逾 80 點，不過航運三雄開高走低，帶動指數一度翻黑，持續由鋼鐵、塑化股撐盤，IC 設計也獲資金進駐，午盤維持在 17760 點之上，估量仍達 7000 億元，拚周線連 7 紅。

航運族群今日資金比重一度超過 5 成，航運三雄漲多拉回，長榮與陽明下跌逾 1%、萬海則在平盤震盪；榮運、中航、新興、中櫃等都有逾 2% 跌幅；台驊控、台航、四維航、慧洋 - KY 表現較強勢均有 1% 以上漲幅。

歐美疫情有望逐步解封，推升國際油價穩步墊高，台聚四寶開盤攻上漲停後，獲利了結賣壓湧現，盤中漲停紛紛敲開，台聚與台達化跌至平盤震盪，亞聚小漲 2%，華夏則翻黑下跌 2%。

台塑四寶受同樣惠油價走高，股價相對有撐，台塑化最強勢，大漲逾 3%，奪回短均；台塑、台化、南亞也都有約 1% 漲幅。

鋼鐵族群方面，中鋼再度領軍，一度重回 40 元關卡，上漲逾 1%，激勵新光鋼亮燈漲停、燁輝也有逾 3% 漲幅，中鴻、東和鋼鐵、威致也均上漲逾 2%。

電子權值股方面，半導體三雄僅台積電疲軟，持續在盤下震盪，跌破 5 日線，聯發科與聯電則力守盤上；鴻海與大立光同樣在平盤震盪。

IC 設計族群獲資金點火，凱鈺亮燈漲停鎖住，富鼎、M31、普誠、安國、金麗科、祥碩拉出逾半根停板，鈺太、矽力 - KY、創意、杰力、點晶都有 3% 漲幅。

台股近期展開多頭攻勢、指數屢創歷史新高，雖然上檔賣壓湧現，短多逢高賣出，但中長線仍呈現多頭格局，有待進入電子股迎來旺季後，重回資金青睞。