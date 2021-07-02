研調：今年全球IC銷售首突破5000億美元 明後年續創高

研調機構 IC Insights 出具報告指出，由於全球市場對 IC 的強勁需求，帶動整體 IC 銷售額達 5020 億美元，年增 24%，除了創下歷史新高，也首度突破 5000 億美元大關。

IC Insights 指出，今年 IC 市況相當罕見，從 WSTS(世界半導體貿易統計協會) 統計的 33 個主要 IC 類別來看，其中有 32 個預計今年銷售額將成長，更有 29 個類別會出現 1 成以上的顯著增長。

IC Insights 認為，儘管今年年中 IC 產能恢復正常水平，不過，由於新冠疫情 (Covid-19) 帶動智慧型手機、電腦、電視、汽車與其他終端產品需求續強，整體 IC 仍處於供不應求，預期缺貨情況將持續至 2022 年。

此外，IC Insights 也看好，IC 市場除了今年顯著成長外，2022、2023 年更受惠 5G、AI、、AR/VR 與深度學習等新興應用興起，將再度推動手機、資料中心、雲端、汽車及工控市場需求，屆時全球 IC 銷售額將首度突破 6000 億美元，2020-2025 年年復合成長率 (CAGR) 為 10.7%。