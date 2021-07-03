英飛凌CEO：晶片短缺情勢仍艱難 一些領域正在惡化

德國車用晶片大廠英飛凌執行長 Reinhard Ploss 周五 (2 日) 表示，由於遠距辦公以及疫情趨緩後的經濟復甦推動晶片需求，半導體供應鏈的壓力目前仍艱難，且一些領域正在惡化。

Ploss 表示，晶片製造商增產能能力有限，亞洲一些製造商也為了因應防疫面臨進一步的生產限制，「現階段情勢仍艱難，某些領域狀況更嚴峻。」

Ploss 表示，英飛凌是汽車業領先的功率半導體供應商，高度依賴台積電等晶圓代工廠，已與台積電就滿足客戶需求進行深入對談。

Ploss 曾在 5 月份指稱代工廠未能在新產能上進行足夠的投資，英飛凌尤其受到 20 至 90 奈米成熟製程晶片短缺的影響。為了滿足內部生產需求，英飛凌的奧地利新廠即將投產，而位於德國的德勒斯登廠仍有可用產能。

Ploss 說：「我們有兩個廠能夠加速生產，這與大多數缺乏一切產能的競爭對手相比而言更有利。」

儘管如此，英飛凌產品庫存已經耗盡，Ploss 表示，需要代工廠暫時營運超載來支應供應鏈，才能讓供需平衡。

晶片供應緊縮也在歐洲引發是否投資新產能以減少亞洲依賴的討論，然而，Ploss 質疑歐盟計劃建造最先進 2 奈米廠的目標，他認為即使建成也可能會找不到客戶。

Ploss 說：「 我會質疑 2 奈米廠客戶是誰，歐洲已經沒有那麼多手機品牌，而我們是 PC 的使用者，非製造者。產業政策應側重於發揮歐洲在製造業方面的傳統優勢。」