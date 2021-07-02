15檔股價改寫歷史新高 富邦媒躋身2000元俱樂部

台股今 (2) 日高檔震盪，挑戰 17800 點無功而返，不過，電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 股價再創天價，躍居台股第 4 檔 2000 元俱樂部成員，此外，包括台驊投控 (2636-TW)、騰輝電子 - KY(6672-TW)、聚鼎 (6224-TW)、新光鋼 (2031-TW)、東森 (2614-TW) 等總計 15 檔上市櫃個股，股價同寫歷史新高。

本土疫情延燒，帶旺宅經濟網購商機，激勵富邦媒股價連日走高，近 5 個交易日買盤主要來自港商麥格理及本土投信，但外資瑞銀、瑞士信貸操作偏向賣超。富邦媒今日一舉站上 2000 元大關，一度大漲逾 9%，最高衝上 2075 元，終場漲幅收斂至 5%，收 2005 元，改寫歷史新高。

富邦媒自去年新冠肺炎疫情爆發 300 多元起漲，法人大打籌碼戰，近來股價更是開外掛，只花了 1 個半月直接翻倍、從 1000 元衝上 2000 元，累計 1 年半以來暴漲約 6 倍，目前市值高達 2808 億元，為台股第 33 大，超車中租 - KY、國巨、華碩等公司。

此外，台驊投控、騰輝電子 - KY、潤弘、鑫永銓、晶宏、聚鼎、中華食等百元以上的高價股，今日股價也都創下歷史新高；百元以下創高個股依序為新光鋼、惠普、東森、邑昇、運錩、中再保及誠泰科技。總計 15 檔上市櫃個股改寫新高。