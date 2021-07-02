〈台幣〉觸及28元整數關卡 貶8.6分探1周低點

國際美元持續走強，外資午後大舉匯出，使得新台幣兌美元匯價連 2 貶，一度觸及 28 元整數關卡，終場以 27.99 元作收，貶值 8.6 分，創 1 周來的低點，台北及元太外匯市場爆出 18.695 億美元大量。

台股今天交投重心仍在航運、鋼鐵等傳產族群，成交值超過 6000 億元，其中，外資持續大砍 200 億元，三大法人合計賣超 222 億元，指數終場小跌 3 點，收 17710 點。

匯市方面，隨著外資午後加大匯出力道，台幣一路走貶，甚至觸及 28 元重要心理關卡，出口商見到 28 字頭紛紛進場拋匯，加上央行也出手調節，為台幣提供支撐，因此，終場台幣仍守在關前，收 27.99 元兌 1 美元，貶值 8.6 元。

台北外匯市場成交值 12.35 億美元，與昨日差不多，元太外匯市場則放大至 6.345 億美元，合計達 18.695 億美元。

美元指數周五持續走強，截至下午 4 點，約上漲 0.21%，來到 92.7 附近，美國勞工部周五即將公布 6 月非農就業報告，經濟學家預測，失業率可望進一步下降。

觀察亞幣今天表現，根據央行統計，新加坡幣貶幅最重，達 0.47%，新台幣兌美元也貶 0.31%，人民幣貶 0.33%，日圓、韓元分別貶值 0.27%、0.17%。歐元、澳幣等主要貨幣同步走弱。