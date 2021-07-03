〈紐約匯市〉非農強勁下藏隱憂 美元五日來首跌 周線收高0.6% 

美元對主要貨幣周五 (2 日) 從三個月高點下滑，美國公布的 6 月非農就業報告整體而言強勁，但部分細節藏著隱憂，使美元出現本周五個交易日來首見貶值，但周線仍收高 0.6%。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.2% 至 92.421，稍早一度升至 92.759，是三個月高點。DXY 本周累計上漲 0.6%。

美國勞工部周五公布，6 月非農就業人口新增 85 萬，增幅遠勝 5 月的 58.3 萬，但失業率意外從 5.8% 上升到 5.9%，反映工資通膨的時薪僅漲 0.3%，不如市場預料的 0.4%。

指標性的美國 10 年期公債殖利率走低，報 1.43%。

瑞銀駐紐約外匯策略師 Vassili Serebriakov 說：「整體數據優於分析師預期，因此市場一開始的反應是正面的，但報告細節顯示數據仍有一些疲弱的地方，而且市場在數據公布前的樂觀期待，拉高了比較門檻。」

歐元在就業報告公布後轉貶為升，報 1.1854 美元。日圓從 15 個月低點反彈，升值 0.4% 至 111.185 日圓。

英鎊從稍早觸及的兩個月低點回升，升值 0.15% 至 1.3782 美元。英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 周四發表鴿派談話，表示通膨升溫可能是暫時的，眼前重點是確保經濟復甦不會因過早收緊政策而受傷。

加幣勁揚，對美元升值 0.9% 至 1.2320 美元，是八周來最大單日升幅。美元弱勢，加上投資人期待下周加拿大公布的就業報告，將支持加拿大央行 (BoC) 進一步縮減貨幣寬鬆，都帶動加幣攀高。

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