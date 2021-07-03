遭控紓困貸款拒絕又刁難 台銀喊冤：核貸率超過99%

企業紓困貸款如火如荼進行中，但卻傳出國銀龍頭台銀拒絕、為難申貸的業者，對此，遭控的台銀出面喊冤解釋，立委所稱的拒絕戶數是「受理戶數」減去核准戶數的差額，強調部分申請案還在審理中，且核貸率高達 99% 以上，絕無刁難情事。

立委何志偉指出，八大公股行庫拒絕承貸戶數共 944 戶，其中國銀龍頭台銀拒絕承貸戶數 300 戶占整體公股行庫 31.77%，更有健身業者陳情，欲向台銀申請紓困貸款卻遭行員為難。

何志偉認為，遭拒絕的申貸案恐有黑數，直言行庫高層要名聲，也要行員賣命催款，在這樣的詭異情境下，即使是政府紓困貸款政策且符合資格，行員也會自動篩選客戶，但他認為，這不能怪罪行員，而是董總高層的錯。

對於遭控紓困貸款拒絕率高，台銀晚間喊冤回應，立委所指的拒貸戶數是從「受理申請戶數」 (14231 戶) 減掉「核准戶數」(13931 戶) 的差額 (300 戶)，但不能以此就認定這 300 戶全都是拒貸戶。

台銀強調，這 300 戶還在徵審作業中，並無拒絕紓困之情事，實際上台銀行辦理紓困貸款，核貸率高達 99.5% 以上。

至於所稱「民眾辦理紓困貸款遭刁難」，台銀則說，主要是考量疫情嚴峻為減少人員流動，因此鼓勵申請人直接向原往來銀行申辦，以利加速審核。

據了解，該客戶至分行洽詢時，表明去年在其他銀行辦理紓困貸款，因此同仁建議其至原往來銀行申貸，或可較快速獲取核貸紓困；至於徵提財務資料，主要是為客戶評估最適宜之紓困方案。

台銀坦言，該貸款申請洽談過程中，或許有溝通未盡充分之處，已再要求同仁受理申貸時，向客戶詳加說明。

對於公股銀遭控紓困不力，財政部也澄清，統計至 6 月 28 日公股銀行辦理各部會企業紓困方案、銀行自辦累計核准戶數為 291117 戶，金額達 29877 億元，占全體銀行比率分別為 69% 及 85%。

財政部說，實施紓困 4.0 後，公股銀行辦理紓困受理申請 10910 戶、金額 1190 億元，核准 10157 戶、金額 999 億元，核准比率分別為 93% 及 84%，顯見公股銀行受疫情影響，作業能量限縮情形下，對於協助受疫情影響之企業或個人及時取得金融支援仍不遺餘力。