金管會助攻紓困 6家「大到不能倒」銀行可望釋4000億元放款動能

金管會今 (1) 日表示，日前已邀集 6 家「大到不能倒」的國內系統性重要銀行 (D-SIBs) 達成兩大共識，其中，6 家銀行資本計提從嚴的要求將延後一年，讓 6 家銀行可騰出更多的資本，預估可釋出 4000 億元放款動能，希望藉此持續發揮金融中介功能、支持企業及民眾資金需求。

金管會表示，參考各國金融監理機關，陸續發布與銀行業資本計提相關的暫行措施，協助銀行投入資源對企業及個人持續提供授信，以減緩疫情對實體經濟所帶來的影響，並確保銀行體系可維持財務及營運上的風險承受能力。目前政府已陸續推出多項紓困貸款方案，銀行亦配合對受疫情影響還款有困難者提供緩繳或展延等措施，支持客戶渡過疫情。

此外，因為巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）於去年 3 月 27 日宣布延後一年，鑒於香港、加拿大及澳洲近期已陸續宣布再延後，金管會經參酌各國作法以及與會者的意見後，將配合調整我國對定案文件的實施期程，全體國銀同步延後一年、至 2024 年元旦起實施。

而第二個共識為，為確保本國銀行協助實體經濟的空間，金管會經與 6 家 D-SIBs 交換意見，就其應提列的內部管理資本要求 2%，亦決定再延後一年實施，也就是在 2025 年前加計提列 4% 資本，即符合要求，以提供銀行彈性分配較多資源協助因應疫情衝擊和辦理紓困貸款的相關工作。

銀行局主秘童政彰表示，因為再延後一年，此 6 家銀行的各項資本要求可騰出 0.5 個百分比的空間，若以風險權數 100%、與第一季自結數估算，6 家銀行就可望釋出 4000 億元的放款動能。

至於 D-SIBs 應申報「經營危機應變措施」的時程，由於 6 家 D-SIBs 均表達可如期於今年 8 月底前申報，因此未再調整。

金管會表示，截至今年 3 月底，本國銀行平均普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率分別為 11.85%、12.81% 及 14.77%，資本適足性仍穩健，且依本國銀行今年度監理壓力測試結果，壓力情境下銀行仍具風險承擔能力。

6 家「大到不能倒」的 D-SIBs，分別為：中國信託、國泰世華銀、台北富邦銀、兆豐銀、合作金庫、第一銀行。金管會表示，會持續逐年檢視各銀行近 2 年系統重要性得分，評估系統性重要銀行名單。