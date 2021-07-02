福特6月汽車銷量年減近27% Q2交車量也低於預期

美國第二大汽車製造商福特 (F-US) 周五 (2 日) 公布最新交車數據，因晶片缺貨導致汽車供應吃緊，6 月交車量較去年同期大減近 27%，第 2 季交車量也低於市場預期。

福特周五表示，Q2 共出售 475,327 輛汽車，雖較去年同期增長 9.6%，但低於汽車網站 Edmunds 預期的 10.5%，以及 Cox Automotive 預期的 20.5%。

此外，福特 6 月出售 115,789 輛汽車，較去年同期下滑 26.9%。其中，卡車銷售年減 27%，至 6.3 萬輛，SUV 銷售年減 11.5%，至 4.98 萬輛，福特最熱銷的 F 系列皮卡 6 月銷量較去年大減近 30%，至 4.57 萬輛，上半年總銷量為 36.2 萬輛，年減 1.5%。

早在 4 月，福特就預期 Q2 產量將減半，考慮到車用晶片缺貨情況仍未改善，福特本周還宣布，北美的 8 座工廠將在 7 月實施額外減產。

Edmunds 分析師 Jessica Caldwell 表示，上季開局十分強勁，4 月份打破許多銷售紀錄，雖然消費需求仍強，但庫存較為不足。

截至台北時間周五 23 時許，福特於美股盤中小漲 0.6%，暫報 15 美元。