〈美股盤後〉非農觸及市場甜蜜點 標普續創輝煌 連7日破新高

週五 (2 日) 美國 6 月非農新增就業達 85 萬人，優於市場預期，美債殖利率走低，科技股勁揚，美股續創輝煌，標普連續第七個交易日創新高紀錄，拿下自去年 8 月以來的最佳連漲紀錄。

一週來看，那指本週漲幅近 2%，標普和道瓊週漲幅分別為 1.7% 和 1%，科技和醫療保健板塊收於新高水平。

聯準會近期鷹聲不停歇，舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週五受訪表示，經濟確實正在好轉，今年晚些時候考慮縮減購債規模是合適的。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.82 億例，死亡數突破 395 萬例，美國累計確診超過 3368 萬例，累計死亡數超過 60.5 萬。印度累計確診超過 3045 萬例，巴西累計確診 1862 萬例。

週五 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 152.82 點，或 0.44%，收 34,786.35 點。

標普 500 指數上漲 32.40 點，或 0.75%，收 4,352.34 點。

那斯達克指數上漲 116.9 點，或 0.81%，收 14,639.3 點。

費城半導體指數上漲 20.8 點，或 0.63%，收 3,315.8 點。

標普 11 大板塊中僅能源和金融大板塊收黑，資訊科技、非必需消費品和通訊服務領漲。

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.96%；臉書 (FB-US) 漲 0.087%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.27%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.23%。

道瓊成分股漲跌互見。IBM (IBM-US) 下跌 4.62%；波音 (BA-US) 下跌 1.27%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.11%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.82%；Visa (V-US) 上漲 1.48%。

費半成分股多收高。博通 (AVGO-US) 下跌 0.31%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.34%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.15%；美光 (MU-US) 跌 0.27%；AMD (AMD-US) 下跌 1.49%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.36%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.26%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.41%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.49%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.32%。

企業新聞

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 指控博通壟斷晶片市場，週五博通和 FTC 達成和解，博通同意停止相關市場操作。此消息促使博通盤中股價大跳水，收黑 0.31% 至每股 468.17 美元。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.96% 至每股 139.96 美元。歐盟對蘋果祭出警告，切勿以隱私安全當藉口，遏制來自 App Store 應用商店的市場競爭。

特斯拉 2021 年第二季共交付 201,250 輛電動汽車，低於華爾街預期。特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.14% 至每股 678.90 美元。

富時羅素將滴滴、小鵬納入富時羅素相關指數，7 月 8 日起生效。小鵬 (XPEV-US) 收紅 0.18%，

滴滴赴美上市不到一週的蜜月行情突生波瀾，週五中國網絡安全審查辦公室突襲審查滴滴，要求滴滴審查期間停止新用戶註冊，嚴防風險擴大。滴滴 (DIDI-US) 下跌 5.30% 至每股 15.53 美元。

IBM (IBM-US) 下跌 4.62% 至每股 140.02 美元。IBM 總裁 Jim Whitehurst 已遞出辭呈，但將持續擔任 IBM 高級顧問。

做空機構 Iceberg Research 週五表示正在做空全球院線龍頭 AMC 娛樂。AMC (AMC-US) 下跌 4.20% 至每股 51.96 美元。

嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.82% 至每股 168.98 美元。該公司稱旗下新冠疫苗有望保護人類免受 Delta 變種病毒侵襲且具 8 個月的保護時效。

電動皮卡生產公司 Lordstown 傳出遭司法部調查，調查涉及上市活動及預售訂單，盤中其股價因暴跌暫停交易，終場收黑 10.82% 至每股 9.23 美元。

Robinhood Markets 申請首次公開募股 (IPO)，尋求以「HOOD」的股票代碼在那斯達克上市，發行規模為 1 億美元，根據披露文件，2020 年淨收入為 9.59 億美元，淨利為 745 萬美元，2019 年淨營收 2.78 億美元，但虧損 1.07 億美元。

經濟數據

美國 6 月新增非農就業報 85 萬人，預期 69.5 萬人，前值自 55.9 萬人上調至 58.3 萬人

美國 6 月失業率報 5.9％，預期 5.7%，前值 5.8%

美國 6 月平均每週工時報 34.7 小時，預期 34.9 小時，前值 34.9 小時

美國 6 月平均每小時薪資年增率報 3.6％，預期 3.6%，前值 2.0%

美國 6 月平均每小時薪資月增率報 0.3％，預期 0.4%，前值 0.5%

美國 6 月勞動參與率報 61.6％，前值 61.6%

美國 5 月耐用品訂單月增率終值報 2.3%，前值 2.3%

美國 5 月工廠訂單月增率報 1.7%，預期 1.6%，前值 - 0.6%

華爾街分析

Aberdeen Standard Investments 資深全球經濟學家 James McCann 表示，最新非農就業數據強而有力，應視為勞動力市場加速發展的跡象。

Edward Jones 投資策略師 Angelo Kourkafas 認為這些金髮姑娘報告之一，非農數據顯示經濟成長穩健，但不足以改變 Fed 貨幣政策路徑，觸及了市場甜蜜點。

Charles Schwab 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示：「市場前景仍然不明朗，新冠疫情是終止經濟和市場去年 2 月以來的週期，還是結束一個週期並開始另一個新的? 華爾街將在未來幾個月從經濟、通膨數據的基期效應中得到解答。」

TIAA 銀行全球市場總裁克里斯 · 加夫尼 (Chris Gaffney) 表示：「人們真的很擔心任何可能會出現疫情捲土重來或部分封城的情況。注意新冠病毒仍然存在，並且可能會再次擴大。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

