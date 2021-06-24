憂供應鏈因短缺瘋狂擴產 長華董事長黃嘉能：市場修正難以避免

日經 (Nikkei) 周四 (24 日) 報導，長華 * (8070-TW) 董事長黃嘉能受訪表示，面臨前所未見的晶片短缺，供應商急於擴大生產，然而一旦未來趕上需求，修正風險將難以避免。

黃嘉能表示，許多供應商正在增加產量以解決晶片供應短缺的問題，然而，未來面臨調整是不可避免的。英特爾和台積電 (2330-TW) 都已經宣布將積極擴產，聯電 (2303-TW) 和南亞科 (2408-TW) 等業者也正計劃建造更多廠房。

黃嘉能說，在這階段若不跟進同行擴產，很可能會面臨失去市占率和成長機會的風險，但如果擴產，未來某個時候肯定會面臨修正。

日經引用產業數據報導，長華 * 是全球第二大導線架製造商，供應德州儀器 (TXN-US)、英飛凌和恩智浦 (NXPI-US) 等製造商，以及幾乎所有 IC 封測業者，包括日月光投控 (3711-TW) 和力成 (6239-TW)。導線架為用於封裝的金屬載體，是晶片製造關鍵零件。

黃嘉能表示，雖然客戶要求更多供給，但長華 * 必須仔細權衡每一個需求，現階段不能太早給客戶承諾，「情況很有趣，正常情況下買越多單價越便宜，如今買越多則更貴。」

黃嘉能認為，短缺已涉及所有供應鏈，從晶片製造、封測延伸到基礎材料，包括塊狀模塑料等。

黃嘉能特別提到地緣政治緊張局勢，並認為此因素不會很快消失，這使科技業必須創造出兩條供應鏈，一條為美國服務，另一條為中國服務。

黃嘉能表示，長華 * 將持續在中國擴產，包括與中國成立合資企業，同時增加台灣、馬來西亞的投資，為非中國客戶提供服務。目前長華 * 斥資 1 億美元建置的高雄廠將於明年底開始生產，並考慮未來增加馬來西亞的產能。