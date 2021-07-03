〈貴金屬盤後〉Delta病毒肆虐亞洲、公債殖利率回落 黃金連3漲 週線升高0.3%

週五 (2 日) 交易，黃金期貨價格連續第三個交易日上漲，讓黃金本週得以收高，係因美國公債殖利率回落，以及美元在前一日觸及 3 個月高點後已回穩。

ICE 美元指數下降 0.3%，10 年期公債殖利率則降至 1.43%。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 6.50 美元或 0.4%，收每盎司 1783.30 美元，為交易最活躍的黃金期貨自 6 月 23 日以來最高收盤價。

週五黃金上漲也成了連續第三日上漲，為 5 月 26 日止以降最長漲勢。黃金本週收高 0.3%。

週五勞動部公布萬眾矚目的就業報告， 6 月非農新增就業 85 萬人，增幅寫下 10 個月以來最大，失業率意外小幅回升至 5.9%，高於市場預期的 5.6%，也較前月的 5.8% 上升。

最新非農報告可能會影響 Fed 的貨幣政策計畫，並引發金價走勢。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 40.1 美分或 1.5%，收每盎司 26.501 美元，基於交易最活躍契約，本週收高 1.6%。

一些分析師推測，由於新冠變種病毒 Delta 令人越來越擔心，黃金因此找到一些支撐力。

XM 高階投資分析師 Raffi Boyadjian 研究報告寫道，「儘管長期公債殖利率疲軟也提供了支撐力，但黃金可能也在亞洲新一輪新冠疫情危機中找到支撐。」

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