金價走弱後 全球央行重啟購買黃金興趣

據《彭博》報導，在經過過去一年保持觀望之後，各國央行可能重新開始有了購買黃金的興趣。

世界黃金協會上月公布的一項調查顯示，全球約有五分之一的央行，計畫在未來一年增加黃金儲備。

其中，塞爾維亞及泰國已經展開行動，加納央行最近也宣布要買入黃金。在此之前，央行對黃金的興趣跌至 10 年來最低。各國央行的態度轉變，預計也會為黃金的價格前景帶來支撐。

塞爾維亞總統 Aleksandar Vucic 最近宣布，本國央行打算將黃金持有量從 36.3 噸增加到 50 噸。其央行表示，從長期來看，黃金是抵禦通膨和其他形式金融風險的最重要守衛。

今年以來，隨著債券殖利率的走高，使得沒有利息的黃金對投資人的吸引力下降，原本金價在 4、5 月有所反彈，但上個月由於聯準會態度丕變，造成美元走強，而金價急跌。

匯豐控股首席貴金屬分析師 James Steel 表示，原油價格上漲也推動了包括哈薩克和烏茲別克在內的石油出口國，增加了黃金購買。他說，這種情況可能會持續下去。

Steel 指出，如果央行正在考慮多元化，那麼黃金是一種不靠其他貨幣，就可以脫離美元的絕佳方式。

周一 (5 日) 亞洲盤中金價變化不大，暫報每盎司 1787.24 美元。

Aakash Doshi 和其他花旗集團分析師發布報告稱，在看漲的情況下，隨著全球經濟反彈，央行購買量可能達到 1000 噸左右。包括今年買進 500 噸，明年再加買 540 噸。

根據世界黃金協會的數據，這低於 2018 年和 2019 年超過 600 噸的峰值，但比去年購買的 326.3 噸有顯著增長。

(本文不開放合作夥伴轉載)