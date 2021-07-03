〈馬國祭封城令〉精成科馬國廠9名員工染疫確診 全廠停工最快7/8後復工

新冠變種病毒疫情延燒，馬來西亞政府多次實施移動管制措施，以遏制疫情再擴大，並要求企業配合調整廠區人力出勤設限，PCB 廠精成科 (6191-TW) 馬國廠因同一部門 9 名員工染疫確診，全廠區全面停工清消防疫，是疫情以來首家遭停工的台 PCB 廠。

精成科主管指出，精成科持有馬來西亞子公司 ELNA PCB(M) SDN. BHD. 股權 91.67%，在員工因社區感染擴大到同部門 9 名員工確診後，已隔離治療並已全廠區全面停工清消防疫，同時此一停工防疫措施，最快 7 月 8 日才能提出復工申請。

精成科透過海外購併模式，持有日本 PCB 廠 ELNA Printed Circuits Co., Ltd 的 70% 股權，由於 ELNA Printed Circuits 在馬來西亞檳城也有設廠，精成科 2018 年完成購併後，對馬國生產線已投上億元資本支出，用於改善製程。

精成科主管指出，ELNA Printed Circuits 馬來西亞廠月產能約 PCB 20 萬呎，以生產車用板為主，占集團營收比重低於 5%。