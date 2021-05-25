馬國防堵疫情擴散今實施新封城令 鉅祥、精成生產不受影響

新冠肺炎疫情延燒，馬來西亞政府實施新一輪移動管制措施，今 (25) 日起至 6 月 7 日止，禁止跨縣、跨州及一切形式的社交聚會，也要求企業配合調整廠區人力出勤設限 6 成以下，包括 PCB 廠精成科 (6191-TW)、沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 都表示配合，且營運暫不受影響。

精成科透過海外購併模式，持有日本 PCB 廠 ELNA Printed Circuits Co., Ltd 的 70% 股權，由於 ELNA Printed Circuits 在馬來西亞也有設廠，精成科 2018 年完成購併後，對馬國生產線已投入上億元資本支出，用於改善製程。

精成科主管指出，ELNA Printed Circuits 馬來西亞廠月產能約 PCB 20 萬呎，占集團產能比重不及 10%，由於馬來西亞廠採取兩班制生產，生產員工人流數也維持在限制的 6 成之下，營運不受影響。

鉅祥主管指出，設立於檳城的馬來西亞子公司， 2020 年營收佔集團比重約 4-5%，官方提出的出勤人流數 6 成限制，對營運影響不大，在生產流程的延續上，也以到廠員工加班因應。

鉅祥馬國子公司生產沖壓件以供應當地設廠的國際企業為主，應用包括汽車、3C、電器等產品為主。