〈觀察〉電動車需求湧現 頻率元件景氣短期難反轉

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 、希華 (2484-TW)、加高 (8182-TW) 等，掌握 5G、物聯網市場崛起商機，這兩年來資本支出超過 50 億元，另外還有電動車市場爆發，更成為廠商擴大投資的重要因素。

晶技今年資本支出預算規劃積極，達 25.9 億元創新高，並啟動半導體製程產品開發，預計將投資 10-11 億元擴充台灣廠產能。

希華則透過在日本合作，生產 5G 應用高階石英元件上游材料，預計今年的資本支出達 3 億元，2020 年及 2021 年的資本支出合計達 7.3 億元，預計 2022 年產出成長 20%。

晶技今年資本支出中，用於桃園平鎮廠規劃投資 13.1 億元，占全部預算 50.57%，除投入半導體製程，還有優化小型化 SMD 石英晶體及石英振盪器生產線等先進製程，半導體及先進製程投資金額就達 10-11 億元。在此一支出的需求之下，不僅讓晶技連兩年自寧波廠匯回人民幣 1.2 億元資金，更是是 2013 年以來首次在市場籌資加碼擴充設備。

在這波頻率元件潮中，晶技、希華的經營者都經歷過上一波 2012 年的無線通訊市場 3G 轉 4G 的榮景，也都自 2020 年起加緊依市場需求進行擴充，希華董事長曾穎堂指出，從目前的市況重要判斷因素來看，在整體的電子產品中，除電源產品外，無一不需要石英元件支應設計，在目前重要指標半導體產業需求強勁帶動下，石英元件需求沒有反轉之虞。

在頻率元件日系競爭對手的動向方面，精工愛普生目前在頻率元件比重低，在資源配置考量下，郎使目前有提出擴充這一類別產品，但仍受限設備交期拉長，難以在短時間內在產出趕上需求。目前產業也在注意 NDK、KDS 的動向。