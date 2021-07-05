【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 上週五 (7/2) 美國 6 月非農數據優於市場預期，加上美債殖利率走低與科技股勁揚，標普再創新高紀錄，收盤四大指數漲幅介於 0.44%~0.81%。其中，蘋果、臉書、GOOGL、亞馬遜、微軟收高，且台股 ADR 普遍上揚，預期今日台股平高盤開出機率大。

2. 上周五台股早盤高開，但類股輪動快，漲多個股震盪劇烈，全日台股在平盤附近震盪整理，終場台股下跌 3.79 點，跌幅 0.02%，收 17,710.15 點，漲勢暫為趨緩，顯示投資人追價漸趨謹慎。

3.OTC 開高走高，收盤上漲 1.12%，收紅 K 棒，收復上週四長黑 k 的 1/2，表現優於加權，中小電子出現加溫現象。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股收小黑 K 棒，目前各天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：2 日成交量縮至 6,114.10 億元，顯示市場追價意願仍謹慎。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值、MACD 柱狀體高檔震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 222.66 億元；外資 - 199.90 億元、投信 - 18.58 億元、自營商 - 4.19 億元。

5. 航運、鋼鐵：本波強勢的的航運與鋼鐵族群漲多後拉回；航運指標 2615 萬海、2603 長榮、2609 陽明週五高檔震盪，其中，長榮警示股打開市場賣壓湧現，航運族群普遍呈現高檔拉回整理；鋼鐵則同步走弱，僅有少數如 2006 東鋼、2031 新光鋼、2032 新鋼等守住紅盤，大多個股下跌居多。

6. 塑化股：國際油價來到近期高點，上週五早盤帶動整理族群集體上漲，但午盤過後市場轉憂慮成本恐怕將會拖累後續獲利，股價轉而震盪下跌，收盤僅有大型塑化股勉強撐住紅盤，二線與小型塑化股留長上影線，走勢不佳。

7.IC 設計、電子零組件、車用電子、電池：資金轉向即將進入旺季的的電子族群 3035 智原、3443 創意、2436 偉詮電、5269 祥碩等股價震盪上揚；8255 朋程、6509 聚和、4739 康普持續上漲。

8. 面板、DRAM：面板報價緩漲，加上面板雙雄 3481 群創、2409 友達加入 0050 成分股，搭配東奧題材，上周五股價走高；6 月下旬 DRAM 現貨價漲勢再起，缺貨短期無解，2344 華邦電、2408 南亞科、3260 威剛、3006 晶豪科記憶體族群股價持續走高。

9. 操作建議：近日國際股市轉強，台股亦將同步創波段新高，唯籌交量不足，且類股輪動快速，呈現高檔震盪格局。建議操作上月線 (約 17300 點) 不跌破前可偏多操作，但個股不宜過度追高，傳產、點子平均布局。

10. 車用夯 敦泰、天鈺出貨看旺：電動車、智慧汽車發展帶動下，驅動 IC 廠也開始各自出招搶攻車用商機，其中 3545 敦泰成功以整合觸控暨驅動 IC（IDC）搶進車用面板市場，大啖電動車客戶訂單，另外 4961 天鈺則以電源管理 IC、馬達驅動 IC 參與母公司 MIH 聯盟。市場看好，敦泰、天鈺目前在車用市場正逐步站上軌道，後續出貨動能將有望快速衝刺。

11. 廢鋼行情走揚 豐興下周鋼筋盤價看漲：在國際廢鋼報價走高下，豐興本周終結連四周平盤格局，28 日宣布鋼筋、廢鋼收購價各漲每公噸 300 元，鋼筋牌價由每公噸 2.27 萬元漲為 2.3 萬元，廢鋼牌價由每公噸 1.11 萬元漲為 1.14 萬元。，加上鋼筋買氣增溫，市場看漲下周鋼筋盤價，起碼有調漲每公噸 200 元的空間，可望連兩周漲價，包括 2015 豐興、2006 東鋼、2038 海光及 2028 威致等均將受惠。

