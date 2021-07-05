〈台股盤前〉多頭行情有望延續 指數震盪盤堅再戰新高

台股上周在鋼鐵、航運受到資金追捧下，帶動指數最高衝上 17863 點續創新高，盤面多頭氣盛，成交量維持熱絡，法人表示，指數上方無籌碼壓力，預期待電子股轉強後，迎來落後補漲行情，有利大盤上攻。

法人指出，隨著疫情趨緩、各國經濟復甦帶動產業需求提升，加上美國持續釋出偏鴿派言論，緩和市場對提前緊縮疑慮，有望支撐美股表現，有助台股持續創高。

市場消息方面，北美大型零售商 Home Depot(家得寶)，已包下一整艘貨櫃輪，專載該公司貨物；電商巨擘 Amazon(亞馬遜) 也透過貨攬業者，向台灣大型貨櫃航商包船，疏運下半年節慶商機。法人看好，台貨櫃三雄營收、獲利將跟著受惠再衝高。

市場傳，今年蘋果新機 iPhone 13 組裝訂單分配當中，其中，鴻海仍是大贏家，囊括頂規的 6.7 吋 iPhone 13 Pro Max 新機全數訂單，6.1 吋 iPhone 13 也有 68% 由鴻海操刀，另一 6.1 吋的 iPhone 13 Pro 訂單也有約六成由鴻海拿下，助攻鴻海下半年旺季營運動能。

台塑集團今年在歐美石化供給事故頻傳，加上後疫情時代，車市、鋼鐵及 5G、半導體等需求升溫，帶動塑化、鋼鐵及電子材料、DRAM 報價強勢狂飆，不僅台塑四寶上半年獲利可望交出翻倍表現，集團旗下石化、鋼鐵、電子三大事業引擎全面爆發。